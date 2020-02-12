В ответном заявлении Союз пивоваров отметил, что компании решили выйти после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на алкоголь. Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Экономика Минстрой и ЦБ не поддерживают инициативу депутатов платить дольщикам проценты с эскроу В конце ноября члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в думу законопроект, который позволит дольщикам получать проценты со своего взноса на счете эскроу.

Политика Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации.

Гаджеты Компания Essential Products прекратила свое существование Некогда успешный стартап Essential Products, созданный одним из разработчиков операционной системы Android Энди Рубином, сегодня объявил о прекращении своей деятельности.

Общество В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.

Общество Эксперт объяснила, как получить желаемую зарплату Если вы время от времени указываете на свои заслуги и просите компенсировать это повышением зарплаты, это скорее охарактеризует вас как человека амбициозного, готового расти в своей фирме и вряд ли повлияет на какое-то негативное представление о вас, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель Московской психологической лаборатории 12 Юлия Зотова.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.