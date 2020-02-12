Экономика

ВедомостиВедомостиКрупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

В ответном заявлении Союз пивоваров отметил, что компании решили выйти после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на алкоголь. Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций.
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На пивном рынке России произошла смена лидера

Красная весна14:41

В пиве поднимается пена

Коммерсантъвчера в 09:35

Алексей Кедрин: «Важно не то, как называется союз, а насколько отрасли удаётся взаимодействовать»

Profibeer.ru06:38

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

Piter.tv01:57

Крупнейшие компании покинули Союз пивоваров из-за разногласий по ценам

РБКвчера в 15:12

Три крупнейших пивоваренных компании выйдут из Союза российских пивоваров

Газета.Ruвчера в 10:46

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

Ведомости13:05
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Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости 15:51
Здоровье

Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

Власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания.
RT на русском 20:05
Происшествия

В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 19:51
Экономика

Инвестор строительства Ленского моста рассказал о финансировании

REGNUM 19:27
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС вчера в 06:31
Здоровье

В Ухань направили еще 2,6 тысячи медработников

Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310.
РИА Новости 21:06
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Армия и оружие

Американский истребитель сбросил бомбу на Сирию и попал на видео

Американский истребитель F-15E сбросил бомбу над территорией Сирии в качестве предупреждения правительственной армии.
Lenta.ru 11:18
Экономика

Минстрой и ЦБ не поддерживают инициативу депутатов платить дольщикам проценты с эскроу

В конце ноября члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в думу законопроект, который позволит дольщикам получать проценты со своего взноса на счете эскроу.
ТАСС 12:19
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa 04:22
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru 13:54
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс 18:16
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации.
РИА Новости 11:01
Авто

Российский завод Nissan приостановит выпуск автомобилей

АК&М вчера в 05:29
Гаджеты

Компания Essential Products прекратила свое существование

Некогда успешный стартап Essential Products, созданный одним из разработчиков операционной системы Android Энди Рубином, сегодня объявил о прекращении своей деятельности.
Anonsens 17:11
Общество

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса

Всемирный мобильный конгресс, который ежегодно проходит в Барселоне, заявил об отмене мероприятия из-за вспышки коронавируса, сообщила в среду газета El Pais.
Интерфакс 14:38
Общество

ВОЗ дала новое официальное название коронавирусу

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что Всемирная Организация Здравоохранения дала официальное название коронавирусу.
Piter.tv вчера в 12:49
Интернет

Мошенники используют названия сервисов для знакомств в зловредах

Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Банки.ру 09:00
Хоккей

Илья Брызгалов: «В этот раз молодежка мне очень понравилось»

Спорт-Экспресс 20:54
Общество

В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов

Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.
РИА Новости 10:59
Общество

Эксперт объяснила, как получить желаемую зарплату

Если вы время от времени указываете на свои заслуги и просите компенсировать это повышением зарплаты, это скорее охарактеризует вас как человека амбициозного, готового расти в своей фирме и вряд ли повлияет на какое-то негативное представление о вас, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель Московской психологической лаборатории 12 Юлия Зотова.
РИА Новости 18:00
Политика

Порошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
Rambler News Service 08:02
Футбол

Защитник «Крузейро» Кака дал согласие на трансфер в ЦСКА

ProstoProSport 10 февраля в 15:09
Космос

Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году

Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Life.ru вчера в 02:15
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру вчера в 20:11
Здоровье

Врачи назвали первый признак рака печени

Врачи назвали боль в правой верхней части живота первым признаком рака печени.
Актуальные Новости 12:35
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Хабаровске

В Хабаровске задержан подозреваемый в нападениях на женщин, который нанёс им ножевые ранения.
RT на русском 10:24
Общество

WSJ: США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям

Американские чиновники сообщили, что китайская компания Huawei может получать доступ к телефонным сетям по всему миру, используя "потайные двери", предназначенные для пользования только правоохранительных органов, пишет газета Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 18:03
Как работают Яндекс.Новости?
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