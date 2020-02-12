Экономика
ВедомостиКрупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
В ответном заявлении Союз пивоваров отметил, что компании решили выйти после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на алкоголь. Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций.
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Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Здоровье
Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе
Власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания.
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Здоровье
В Ухань направили еще 2,6 тысячи медработников
Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Армия и оружие
Американский истребитель сбросил бомбу на Сирию и попал на видео
Американский истребитель F-15E сбросил бомбу над территорией Сирии в качестве предупреждения правительственной армии.
Экономика
Минстрой и ЦБ не поддерживают инициативу депутатов платить дольщикам проценты с эскроу
В конце ноября члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в думу законопроект, который позволит дольщикам получать проценты со своего взноса на счете эскроу.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Политика
Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений
Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации.
Авто
Российский завод Nissan приостановит выпуск автомобилей
Гаджеты
Компания Essential Products прекратила свое существование
Некогда успешный стартап Essential Products, созданный одним из разработчиков операционной системы Android Энди Рубином, сегодня объявил о прекращении своей деятельности.
Общество
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса
Всемирный мобильный конгресс, который ежегодно проходит в Барселоне, заявил об отмене мероприятия из-за вспышки коронавируса, сообщила в среду газета El Pais.
Общество
ВОЗ дала новое официальное название коронавирусу
Во вторник, 11 февраля, стало известно, что Всемирная Организация Здравоохранения дала официальное название коронавирусу.
Интернет
Мошенники используют названия сервисов для знакомств в зловредах
Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Хоккей
Илья Брызгалов: «В этот раз молодежка мне очень понравилось»
Общество
В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов
Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.
Общество
Эксперт объяснила, как получить желаемую зарплату
Если вы время от времени указываете на свои заслуги и просите компенсировать это повышением зарплаты, это скорее охарактеризует вас как человека амбициозного, готового расти в своей фирме и вряд ли повлияет на какое-то негативное представление о вас, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель Московской психологической лаборатории 12 Юлия Зотова.
Политика
Порошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
Футбол
Защитник «Крузейро» Кака дал согласие на трансфер в ЦСКА
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Здоровье
Врачи назвали первый признак рака печени
Врачи назвали боль в правой верхней части живота первым признаком рака печени.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Хабаровске
В Хабаровске задержан подозреваемый в нападениях на женщин, который нанёс им ножевые ранения.
Общество
WSJ: США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям
Американские чиновники сообщили, что китайская компания Huawei может получать доступ к телефонным сетям по всему миру, используя "потайные двери", предназначенные для пользования только правоохранительных органов, пишет газета Wall Street Journal.