Экономика
ВедомостиКрупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
В ответном заявлении Союз пивоваров отметил, что компании решили выйти после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на алкоголь. Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций.
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Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Культура
Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам
По данным компании Nielsen Media Research, трансляцию телеканала ABC с церемонии вручения премии «Оскар» смотрели около 23,6 миллиона зрителей — на 20% меньше, чем в прошлом году, пишет «Би-би-си».
Происшествия
Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой
Юная жительница Калужской области получила компрессионный перелом позвоночника в результате ДТП, виновницей которого стала 33-летняя послушница монастыря, сообщили в региональном управлении МВД.
Гаджеты
Samsung сэкономила на зарядке смартфона Galaxy S20 Ultra
Южнокорейская компания Samsung сэкономила на зарядке флагманского смартфона Galaxy S20 Ultra.
Космос
В Воронеже приступили к созданию нового двигателя для ракеты «Союз-5»
На Воронежском центре ракетного двигателестроения, который входит в НПО «Энергомаш», начали создавать четырёхкамерный двигатель РД0124МС для второй ступени ракеты «Союз-5».
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Общество
Мобильный всемирный конгресс отменили из-за коронавируса
Организатор Мобильного всемирного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
Интернет
Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Политика
Порошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
Общество
Круизному судну разрешили зайти в порт после отказа пяти стран
Камбоджа согласилась разрешить зайти в порт круизному судну MS Westerdam, которому отказали пять стран из-за боязни коронавируса.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Политика
Вода для Крыма пойдет в обход Донбасса
Возмутителем спокойствия стал глава крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, допустивший возможность возобновления поставок днепровской воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу со стороны России.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
Футбол
Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом
Космос
Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса
Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Политика
В президентской кампании в США остались только белые кандидаты
За право возглавить Белый дом теперь борются восемь кандидатов-демократов: бывший вице-президент США Джо Байден, миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, конгрессвумен Тулси Габбард, сенатор Эми Клобушар, сенатор Берни Сандерс, сенатор Элизабет Уоррен и миллиардер Томас Стейер.
Космос
Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет
Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет.
Политика
Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя начальника экспертного управления президента РФ Татьяну Илюшникову заместителем министра экономического развития РФ, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
Здоровье
Названы пять способов предотвращения появления возрастных морщин
Названы пять способов предотвращения появления возрастных морщин.
Происшествия
Сбежавшую из инфекционной больницы в Петербурге пациентку оштрафуют
Жительница Петербурга, госпитализированная в Боткинскую больницу, будет оштрафована за самовольный побег из медицинского учреждения.