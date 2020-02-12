Экономика

ВедомостиВедомостиКрупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

В ответном заявлении Союз пивоваров отметил, что компании решили выйти после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на алкоголь. Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций.
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На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

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Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
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Организатор Мобильного всемирного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
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Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
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Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
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Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.
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В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

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Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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Камбоджа согласилась разрешить зайти в порт круизному судну MS Westerdam, которому отказали пять стран из-за боязни коронавируса.
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Возмутителем спокойствия стал глава крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, допустивший возможность возобновления поставок днепровской воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу со стороны России.
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В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
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Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом

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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
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За право возглавить Белый дом теперь борются восемь кандидатов-демократов: бывший вице-президент США Джо Байден, миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, конгрессвумен Тулси Габбард, сенатор Эми Клобушар, сенатор Берни Сандерс, сенатор Элизабет Уоррен и миллиардер Томас Стейер.
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Жительница Петербурга, госпитализированная в Боткинскую больницу, будет оштрафована за самовольный побег из медицинского учреждения.
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