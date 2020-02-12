Три крупнейших производителя пива в России – «Балтика» (входит в Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes – решили покинуть Союз российских пивоваров из-за несогласия с политикой борьбы с нелегальным рынком, сообщают «Ведомости». В частности, производители остались недовольны регулированием цен.

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