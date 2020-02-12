Общество

ВедомостиВедомостиКрупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций. С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
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Даниил Бриман: «Надеюсь, что три компании, которые заявили о своем выходе, продолжат работу в Союзе»

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Ведомостивчера в 14:24

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АБНвчера в 08:07

Три крупнейших пивоваренных компании объявили о выходе из Союза российских пивоваров

Говорит Москвавчера в 09:53
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В тройку регионов — лидеров по профициту бюджета по итогам 2019 года вошли Красноярский край (38 млрд руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7 млрд руб.) и Краснодарский край (31,5 млрд руб.).
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По данным SportRac, самую высокую зарплату среди игроков "Вест Хэма" получается украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.
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В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
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По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
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