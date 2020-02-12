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ВедомостиКрупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций. С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
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Даниил Бриман: «Надеюсь, что три компании, которые заявили о своем выходе, продолжат работу в Союзе»
Profibeer.ruвчера в 12:02
Три крупнейших пивоваренных компании объявили о выходе из Союза российских пивоваров
Говорит Москвавчера в 09:53
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 01:49, Ашберн
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