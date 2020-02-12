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Политика Во фракции «Слуга народа» заявили о хронической усталости у Зеленского Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия считает, что Владимир Зеленский за время президентства стал жёстче и у него появилась хроническая усталость.

Армия и оружие Офицера уволили за пьянство на российской базе в Сирии Издание «Коммерсант» сообщат, что служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе ВМФ в сирийском порту Тартус.