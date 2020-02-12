Экономика

ВедомостиВедомостиКрупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

В ответном заявлении Союз пивоваров отметил, что компании решили выйти после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на алкоголь. Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций.
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На пивном рынке России произошла смена лидера

Красная весна14:41

В пиве поднимается пена

Коммерсантъвчера в 09:35

Алексей Кедрин: «Важно не то, как называется союз, а насколько отрасли удаётся взаимодействовать»

Profibeer.ru06:38

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

Piter.tv01:57

Крупнейшие компании покинули Союз пивоваров из-за разногласий по ценам

РБКвчера в 15:12

Три крупнейших пивоваренных компании выйдут из Союза российских пивоваров

Газета.Ruвчера в 10:46

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

Ведомости13:05
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Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Происшествия

Под Псковом в ДТП погибли восемь человек

На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Газета.Ru 18:52
Спорт

Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.
РИА Новости 08:05
Происшествия

Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска

Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
REGNUM 06:28
Общество

Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине

Русская речь продавщицы в одном из магазинов Минска возмутила горожанина Арамаиса Миракяна, спросившего о наличии фруктового чая.
REGNUM 18:47
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК 09:54
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa 04:22
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс 18:16
Политика

Порошенко назвал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью в жизни»

Комсомольская правда 08:56
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру вчера в 20:11
Общество

Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса

Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
REGNUM 16:59
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Инфорос 03:19
Кино

«Хищные птицы» возглавили российский прокат после премьеры

Кинокомикс «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Кэти Янь возглавил российский прокат по кассовым сборам.
Культуромания 10 февраля в 03:47
Футбол

Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Газета.Ru 17:35
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Происшествия

Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером

РИА Новости 19:38
Авто

Российский завод Nissan приостановит выпуск автомобилей

АК&М вчера в 05:29
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Наука

Впервые получен высокотемпературный молекулярный магнитоэлектрик

Физики и химики из Франции (Университет Монпелье) и Португалии (Университеты Авейру и Коимбры) под руководством Юлии Ларионовой (Joulia Larionova) и Жерома Лонга (Jérôme Long) получили первый молекулярный магнитоэлектрик, сохраняющий свои свойства при комнатной температуре.
N+1 вчера в 06:00
Экономика

ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком

Что получат миноритарии При продаже первой части пакета Центробанк (а не покупатель) сделает миноритарным акционерам Сбербанка оферту на выкуп акций: предложит им продать имеющиеся у них на руках акции по цене сделки между ЦБ и правительством.
РБК вчера в 15:21
Политика

Киев предложил воду для Крыма в обмен на Донбасс

Киев заявил о готовности снабжать Крым водой в обмен на некоторые уступки по Донбассу.
News.ru вчера в 16:29
Биатлон

Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

МК-Спорт 05:05
Армия и оружие

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Lenta.ru 17:11
Игры

На официальном сайте появилась PlayStation 5

В конце февраля ожидается презентация игровой консоли PlayStation 5. Она запланирована в Нью-Йорке, в Sony Hall.
ToDay News Ufa 06:28
Политика

Во фракции «Слуга народа» заявили о хронической усталости у Зеленского

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия считает, что Владимир Зеленский за время президентства стал жёстче и у него появилась хроническая усталость.
РИА Новости 10:57
Армия и оружие

Офицера уволили за пьянство на российской базе в Сирии

Издание «Коммерсант» сообщат, что служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе ВМФ в сирийском порту Тартус.
Военное дело 05:00
Шоу-бизнес

Ветлицкая появилась на Big Love Show в платье за 339 тысяч

Big Love Show стал одним из первых крупных концертов, в которых Ветлицкая приняла участие после длительного перерыва.
Pravda.Ru 07:06
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС вчера в 06:31
Экономика

Нецелевые траты: Минфин РФ взыскал миллиард с агрофирмы-банкрота

Обязательства по кредиту ООО не исполнило и банк-кредитор предъявил требование о выплате гарантии Минфину РФ, так как к тому моменту заёмщик уже был признан банкротом.
REGNUM 19:40
Политика

Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

РИА Новости 10:13
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