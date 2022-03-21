Будьте в Плюсе

Крупнейшие российские банки начали снижать ставки по вкладам

Хорошо ли подобран заголовок?
Представитель Сбербанка отметил стабилизацию спроса на вклады, пишет новостной портал
 РБК.
Banki Loans
Максимальная доходность по вкладу ВТБ «Вклад Первый» снизилась с 21% до 18%.
News.ru
Средняя ставка по депозитам снизилась до уровня ниже 20%: по трехмесячным – до 19,7%, по вкладам на полгода – до 16,62%, по вкладам на год – до 11,22%.
Frank Media
Однако снижение стало незначительным — до 21,4% вместо 21,7%. Эксперты связывают данные решения банков с повышением ключевой ставки Центробанка, которая до недавнего времени была выше, чем доходность по депозитам.
ФАН

Подробнее о событии

ВТБ и Сбербанк снизили ставки по депозитам
Экономика сегоднявчера в 16:05
Два крупнейших банка снизили ставки по рублевым вкладам
Компаниявчера в 11:20
Сбер и ВТБ снизили ставки по рублевым вкладам
Пласвчера в 11:05
Сбербанк и ВТБ снизили ставки по вкладам в рублях после решения ЦБ по ключевой ставке
Banki Loansвчера в 10:39
Банки начали снижать ставки по депозитам
Newsler.ruвчера в 10:38
Крупнейшие российские банки начали снижать ставки по вкладам
Российская газетавчера в 10:18
ВТБ и Сбербанк понизили ставки по рублёвым вкладам после решения ЦБ
News.ruвчера в 10:05

Интересное

ЦБ: средства населения в российских банках за февраль снизились на 1,2 трлн рублей

За февраль средства населения в банках снизились на 1,2 трлн руб. (3,5%), говорится в материале ЦБ «О развитии банковского сектора РФ в феврале 2022 года» (.pdf).
Коммерсантъвчера в 15:46

В лаборатории UNLV ученым Заком Гранде была открыта новая форма льда ICE-X

В ходе нового исследования ученым Лаборатории экстремальных условий UNLV в Неваде удалось определить новую форму льда, которая переопределяет свойства воды при высоком давлении.
Solenka.info20 марта в 03:37

Зеленский заявил о готовности обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Путиным

Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Владимиром Путиным, но решения не удастся достичь на первой встрече.
РИА Новости19:03

МИД заявил, что Россия отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору

"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", — говорится в сообщении на сайте МИД.
РИА Новостивчера в 11:16

В Германии применение «Кинжала» на Украине назвали предостережением для НАТО

По мнению экспертов издания, в Североатлантическом альянсе применение «Кинжала» на Украине назвали предупреждением для НАТО.
Lenta.ru18:42

Компания CD Projekt Red объявила о разработке новой игры серии «Ведьмак»

Студия CD Projekt Red представила новую игру серии «Ведьмак».
Lenta.ruвчера в 13:19

Пресс-секретарь МИД Захарова раскритиковала заявление Псаки об уходе компаний из России

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России.
РИА Новости18:25

Ломаченко отказался от боя с Камбососом. Он не хочет покидать Украину

Изначально соперником Камбососа должен был стать бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко, однако он отказался от боя из-за событий на Украине.
Чемпионат17:49

Москалькова заявила об обмене девяти пленных на мэра Мелитополя

Москва передала украинской стороне мэра города Мелитополь Ивана Федорова в обмен на девять россиян, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова телеканалу RT.
РБКвчера в 16:18

Президент США Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе

Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
РИА Новости18:40