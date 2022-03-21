Однако снижение стало незначительным — до 21,4% вместо 21,7%. Эксперты связывают данные решения банков с повышением ключевой ставки Центробанка, которая до недавнего времени была выше, чем доходность по депозитам.
"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", — говорится в сообщении на сайте МИД.