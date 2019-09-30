Новый месяц Накануне 1 октября о планах снизить ставки по ипотеке объявили Сбербанк, Альфа-банк и банк "Дом.РФ".

Крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке

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