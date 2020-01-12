Экономика

Lenta.ruLenta.ruКрупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия». Так, в последнее время от выдачи POS-кредитов отказались в том числе Альфа-Банк и Росбанк, которые предлагали такую услугу через свои дочерние фирмы.
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POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".
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РИА Новостивчера в 22:56

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РБКвчера в 21:50

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Вести.Ruвчера в 20:00

Крупнейшие банки перестали выдавать кредиты в магазинах

News.ruвчера в 19:31

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

ТАССвчера в 19:02

POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Известиявчера в 16:01
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