Экономика
Lenta.ruКрупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия». Так, в последнее время от выдачи POS-кредитов отказались в том числе Альфа-Банк и Росбанк, которые предлагали такую услугу через свои дочерние фирмы.
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Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".Известиявчера в 16:01
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