Экономика

Lenta.ruLenta.ruКрупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия». Так, в последнее время от выдачи POS-кредитов отказались в том числе Альфа-Банк и Росбанк, которые предлагали такую услугу через свои дочерние фирмы.
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с чего всё началось

POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Почти все банки из топ-30 за последние три года вышли из бизнеса по выдаче займов в магазинах, сказано в исследовании «БКС Премьер», с которым ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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Крупнейшие банки перестали выдавать кредиты в магазинах

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СМИ сообщили об отказе банков-лидеров выдавать кредиты в магазинах

РБКвчера в 21:50

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Ведущие банки отказываются выдавать россиянам кредиты в магазинах

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РИА Новостивчера в 22:56

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

ТАССвчера в 19:02

POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Известиявчера в 16:01
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