Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".

с чего всё началось

Почти все из 30 ведущих банков России отказались в 2019 году от POS-займов. Как выяснилось, произошло это из-за того, что банки перестроили свою работу и решили выдавать больше кредитных карт, а не заключать отдельные договора на выдачу кредита.

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