Экономика
VSE42.RUКрупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Почти все из 30 ведущих банков России отказались в 2019 году от POS-займов. Как выяснилось, произошло это из-за того, что банки перестроили свою работу и решили выдавать больше кредитных карт, а не заключать отдельные договора на выдачу кредита.
Читать в источнике
Оценить643
с чего всё началось
Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".Известия11 января в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
Гаджеты
Windows 7 останется без поддержки 14 января. Что рекомендует Microsoft?
Во вторник, 14 января, выпущенная в июле 2009 года, официально останется без поддержки.
Общество
В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане
Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Наука
Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок
Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
Политика
Новые российские вертолетоносцы получат имена «Мистралей»
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.
Происшествия
В аэропорту Хельсинки из самолета Finnair выпал член экипажа
Из припаркованного самолета А320 в аэропорту Хельсинки выпал член экипажа авиакомпании Finnair.
Общество
Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались в понедельник утром у здания Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где состоится очередное слушание по делу о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Председатель Верховного суда Ирана Сейед Эбрагим Райси заявил, что Тегеран подаст в международные судебные инстанции на президента США Дональда Трампа за убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Армия и оружие
В Индии усомнились в способности РФ создавать надёжные авиадвигатели
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента
Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову обокрали в аэропорту
Общество
В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке
Компания "Столото" готовит обращение в суд из-за появившейся информации о том, что результаты лотереи с выигрышем в один миллиард рублей якобы были подтасованы.
Общество
СМИ: одежду убитых в ЦАР российских журналистов сожгли
Отец журналиста Кирилла Радченко, убитого в Центральноафриканской республике вместе с коллегами Орханом Джемалем и Александром Расторгуевым, заявил, что власти этой страны сожгли одежду погибших, которая являлась вещественным доказательством.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
Армия и оружие
Более 4,5 тысячи военнослужащих подняты по тревоге в Подмосковье
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные отразили крупную атаку боевиков в Сирии
Политика
Мэр Каховки призвал защитить от сноса памятник «Легендарная тачанка»
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Шоу-бизнес
Певица Юлия Зиверт опубликовала откровенное фото с татуировками
29-летняя Юлия Зиверт, прославившаяся под сценическим псевдонимом Zivert, показала поклонникам свои татуировки.
Общество
Назван самый несчастливый возраст россиянина
Исследователь изучил данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 странах и выяснил, что для каждой страны существует U-образная «кривая счастья».
Происшествия
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина
В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Общество
Алексей Улюкаев написал в колонии новогоднее стихотворение
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.