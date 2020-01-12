Экономика

VSE42.RUVSE42.RUКрупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Почти все из 30 ведущих банков России отказались в 2019 году от POS-займов. Как выяснилось, произошло это из-за того, что банки перестроили свою работу и решили выдавать больше кредитных карт, а не заключать отдельные договора на выдачу кредита.
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POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".
Известия11 января в 16:01

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Крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Газета.Ruвчера в 05:53

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POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Известия11 января в 16:01

СМИ сообщили об отказе банков-лидеров выдавать кредиты в магазинах

РБК11 января в 21:50

Российские банки отказываются от POS-кредитования

Вести.Ru11 января в 20:00

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

ТАСС11 января в 19:02

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

РИА Новости11 января в 22:56
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