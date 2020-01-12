Экономика

ТАССТАСС«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах. Об этом в воскресенье пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Читать в источнике
Комментировать313
с чего всё началось

POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".
Известия11 января в 16:01

Подробнее о событии

Крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Газета.Ruвчера в 05:53

POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Известия11 января в 16:01

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

РИА Новости11 января в 22:56

СМИ сообщили об отказе банков-лидеров выдавать кредиты в магазинах

РБК11 января в 21:50

Российские банки отказываются от POS-кредитования

Вести.Ru11 января в 20:00

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

ТАСС11 января в 19:02

Экономист рассказал, из-за чего российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

URA.Ruвчера в 04:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим

Pravda.Ru вчера в 09:35
Происшествия

Обвиняемый в покушении на убийство жены депутата в Москве признал вину

ТАСС 10:47
Экономика

Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку

Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
РБК 10:43
Кино

Картина «Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»

Ранее ленту Кантемира Балагова отметили призом Международной федерации кинопрессы.
Говорит Москва 08:41
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»

Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.
ТАСС 12:15
Экономика

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
РИА Новости вчера в 16:06
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Политика

В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения

Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".
РИА Новости 12:25
Общество

Улюкаев написал стихотворение о встрече Нового года в колонии

РБК 04:36
Экономика

Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Политика

США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка.
Коммерсантъ 11:58
Армия и оружие

В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями

В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Pravda.Ru 04:28
Общество

Фонд кино подал иск против компании Kinodanz

Как сообщает издание «Коммерсантъ», Фонд кино подал иск против киностудии «Кей Ди Студиос», более известной как Kinodanz.
Телепрограмма 07:11
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Газета.Ru вчера в 17:02
Футбол

«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ

«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
Спорт-Экспресс 10:03
Армия и оружие

Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака

Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
REGNUM 07:14
Футбол

Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США

По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
ODDS.ru 10:25
Музыка

Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти

РИА Новости 11:35
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 06:03
Недвижимость

В Крыму вводится налог на имущество физических лиц

Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.
КИА 04:49
Авто

«Авито» получил контроль в MaxPoster

MaxPoster занимается оценкой стоимости, управлением складов, контролем качества звонков, выгрузкой и продвижением объявлений на автомобильных интернет-площадках.
АвтоБизнесРевю 09:32
Культура

Сериал «Про Веру» выходит 13 января на Первом канале

Российский драматический сериал, о нелегкой судьбе молодой девушки Веры, стартует на Первом канале Сюжет сериала рассказывает о девушке Вере, которая одна воспитывает младшего брата, так как родители рано погибли.
Комсомольская правда вчера в 23:44
Политика

В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Lenta.ru 07:59
Кино

Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 2 млрд. рублей.
Уфимские Заметки вчера в 22:18
Происшествия

В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:22
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia

Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Новые автомобили вчера в 10:32
Общество

После наводнения в Венеции высохли каналы

Политическая Экспертиза 12:17
Политика

В Москве завершились переговоры по урегулированию ситуации в Ливии

Говорит Москва 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное