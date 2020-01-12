Экономика
ТАСС«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах. Об этом в воскресенье пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
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Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".Известия11 января в 16:01
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Как сообщает издание «Коммерсантъ», Фонд кино подал иск против киностудии «Кей Ди Студиос», более известной как Kinodanz.
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Футбол
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«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
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Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака
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Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
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«Авито» получил контроль в MaxPoster
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В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26
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Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Общество
После наводнения в Венеции высохли каналы
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