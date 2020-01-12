Кто остался Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились "Известия".

с чего всё началось

Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет газета "Известия". В 2019 году POS-займы выдавали только три ведущие кредитные организации: "Тинькофф", "Почта банк" и "Банк Хоум Кредит".

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