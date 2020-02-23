Ставки рублевых вкладов продолжают неумолимо падать. После очередного сокращения Центробанком ключевой ставки с 10 февраля на четверть процентного пункта (п. п.) до 6% годовых розничные банки массово принялись снижать ставки рублевых вкладов.

с чего всё началось

Больше половины из 30 крупнейших банков снизили ставки по рублевым вкладам за последние две недели. Этому предшествовало очередное снижение ключевой ставки ЦБ до 6% годовых. Четверть из кредитных организаций, которые снизили ставки, теперь предлагают не выше 5%, пишут «Ведомости».

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