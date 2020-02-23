Финансы
BFM.ruКрупнейшие российские банки снижают ставки по рублевым вкладам
Больше половины из 30 крупнейших банков снизили ставки по рублевым вкладам за последние две недели. Этому предшествовало очередное снижение ключевой ставки ЦБ до 6% годовых. Четверть из кредитных организаций, которые снизили ставки, теперь предлагают не выше 5%, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось
Ставки рублевых вкладов продолжают неумолимо падать. После очередного сокращения Центробанком ключевой ставки с 10 февраля на четверть процентного пункта (п. п.) до 6% годовых розничные банки массово принялись снижать ставки рублевых вкладов.Ведомости02:41
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