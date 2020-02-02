Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКрупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения. Среди них лидеры рынка – Сбербанк и ВТБ, а также РСХБ, банк «ФК Открытие», Совкомбанк. Причем РСХБ и «ФК Открытие» снизили ставки повторно.
Ведомости00:50

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Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Ведомости00:50

Крупнейшие банки России в конце января массово снизили ставки по вкладам в рублях

Эхо Москвы01:30

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

Коммерсантъ03:40

Крупнейшие банки России массово снизили ставки по вкладам

URA.Ru05:45

Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях

Forbes02:36

Российские банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Взгляд.ру02:16

С начала года более 20 российских банков снизили ставки по рублевым вкладам

Невские Новости06:32
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Общество

Сберечь память о войне призвали участники митинга в Волгограде

Волгоградская правда 04:38
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Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

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Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Газета.Ru 05:39
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Съемки нового сезона популярного сериала «Сваты» продолжаются в белорусской деревне Дуличи.
ФАН 03:44
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США выразили готовность обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

В Белоруссию госсекретарь США прибыл с визитом в рамках евразийского турне.
Профиль вчера в 08:22
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Колонна военной техники Турции пересекла сирийскую границу

Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Газета.Ru 04:22
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Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Политика

2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор

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Газета.Ru 04:32
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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от РФ за ущерб, нанесенный страной во время Второй мировой войны.
Газета.Ru 01:10
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Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
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В четверг ночью температура воздуха в столичном регионе опустится до минус 9-14 градусов, а днем столбики термометров покажут 5-10 мороза.
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Пострадали пятеро рабочих, одному из них оказали помощь на месте, остальных доставили в больницу.
РИА Новости 05:48
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Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

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Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

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Медведчук предупредил о крахе экономики Украины

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Нападающий французского футбольного клуба "ПСЖ" Неймар получил желтую карточку за использования финта в матче национального чемпионата с "Монпелье".
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