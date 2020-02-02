Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКрупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения. Среди них лидеры рынка – Сбербанк и ВТБ, а также РСХБ, банк «ФК Открытие», Совкомбанк. Причем РСХБ и «ФК Открытие» снизили ставки повторно.
Ведомости00:50

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Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Ведомости00:50

Крупнейшие банки России в конце января массово снизили ставки по вкладам в рублях

Эхо Москвы01:30

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

Коммерсантъ03:40

Крупнейшие банки России массово снизили ставки по вкладам

URA.Ru05:45

Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях

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Российские банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Взгляд.ру02:16

С начала года более 20 российских банков снизили ставки по рублевым вкладам

Невские Новости06:32
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Соответственно, янки не составляло труда создать подавляющий перевес в силах и средствах не только на главном, но и на второстепенных оперативных направлениях и буквально удушить противника, как делает это со своей жертвой удав Поэтому многие американские военные планы носили название "Анаконда".
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