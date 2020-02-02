Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения. Среди них лидеры рынка – Сбербанк и ВТБ, а также РСХБ, банк «ФК Открытие», Совкомбанк. Причем РСХБ и «ФК Открытие» снизили ставки повторно.

с чего всё началось

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.

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