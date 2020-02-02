Финансы
КоммерсантъКрупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
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Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.Ведомости00:50
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Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры
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Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
Теннис
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Родившаяся в Москве София Кенин выиграла титул, победив в первом же в карьере финале Australian Open.
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В Петербурге задержан мужчина, зарезавший водителя троллейбуса
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали мужчину, которые нанес ножевые ранения двум водителям троллейбусного парка.
Авто
Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander
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Бабушка оставленных в Шереметьево детей заявила об угрозах от их отца
Футбол
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Встреча прошла в Дохе (Катар) на стадионе Аспир-Центр и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, в составе которого дублем отметился Резиуан Мирзов (49-я и 75-я минуты).
Общество
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Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Авто
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Политика
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Общество
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Общество
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