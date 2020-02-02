Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКрупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.
Ведомостивчера в 00:50

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Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях

Forbesвчера в 02:36

Крупнейшие банки России массово снизили ставки по вкладам

URA.Ruвчера в 05:45

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

Коммерсантъвчера в 03:40

Крупнейшие банки России снизили ставки по рублевым вкладам

Известиявчера в 07:20

Российские банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Взгляд.рувчера в 02:16

Крупнейшие банки России в конце января массово снизили ставки по вкладам в рублях

Эхо Москвывчера в 01:30

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Ведомостивчера в 00:50
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Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Политика

Савченко: Зеленский идет не тем путем

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала новые власти страны.
Российская газета 00:54
Армия и оружие

Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе

RT на русском 00:53
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ вчера в 10:51
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Российская газета вчера в 23:07
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Общество

В России предложили ужесточить наказание за шум ночью

По словам ответственного секретаря экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, на федеральном уровне "закона о тишине" не существует.
Российская газета 00:31
Баскетбол

«Лейкерс» проведут церемонию памяти Брайанта

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" проведет церемонию памяти перед матчем регулярного чемпионата против "Портленд Трэйл Блейзерс", сообщает журналист USA Today Сэнди Хупер.
Газета.Ru 31 января в 15:41
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Lenta.ru 01 февраля в 09:08
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости вчера в 13:39
Общество

Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

Взгляд.ру вчера в 06:07
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 18:51
Политика

Министром экономики Свердловской области стал бывший вице-мэр Мегиона

ФедералПресс 01:02
Здоровье

Минздрав проверит жалобу китайца с коронавирусом на читинских врачей

Минздрав России проверит условия в больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая, заражённого коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 07:01
Армия и оружие

В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Газета.Ru вчера в 14:09
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

В эфире НТВ Ханга рассказала, что в свои 57 лет она получает пенсию чуть больше 20 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Происшествия

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Интерфакс 01 февраля в 03:17
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса

Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
РБК вчера в 22:15
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Piter.tv 01 февраля в 04:16
Кино

Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA

Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
РИА Новости вчера в 16:53
Экономика

Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр.
ТАСС 31 января в 16:35
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости вчера в 19:07
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 21:08
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Овечкин остался без заброшенной шайбы

Красная весна вчера в 16:45
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