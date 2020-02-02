Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКрупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
Читать в источнике
Комментировать182
с чего всё началось

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.
Ведомости00:50

Подробнее о событии

Крупнейшие банки России снизили ставки по рублевым вкладам

Известия07:20

Крупнейшие банки России массово снизили ставки по вкладам

URA.Ru05:45

Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях

Forbes02:36

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

Коммерсантъ03:40

Российские банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Взгляд.ру02:16

Крупнейшие банки России в конце января массово снизили ставки по вкладам в рублях

Эхо Москвы01:30

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Ведомости00:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:02, Ашберн
Политика

На Украине анонсировали выборы в Донбассе осенью 2020 года

Местные выборы в Донбассе могли бы пройти в октябре 2020 года.
Московский Комсомолец 03:38
Общество

Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Lenta.ru 11:40
Шоу-бизнес

Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Известия 10:26
Теннис

Джокович стал победителем Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Australian Open - 2020.
Газета.Ru 07:52
Общество

Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Газета.Ru вчера в 23:38
Армия и оружие

Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим

РИА Новости 12:03
Авто

Назвали основные ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня 08:07
Политика

Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует

Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
РИА Новости 10:54
Общество

Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет

В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Вести.Ru 07:23
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Происшествия

Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне при теракте в Лондоне

Посольство РФ находится на связи с полицией в связи с инцидентом в Лондоне, наличие граждан России среди пострадавших выясняется, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
BFM.ru 11:54
Общество

В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

РБК 08:25
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости 00:59
Армия и оружие

National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
РБК 12:58
Происшествия

Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Lenta.ru 02:55
Общество

Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
RT на русском 11:39
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Политика

Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
РИА Новости 06:11
Происшествия

В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом

По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
Газета.Ru 09:33
Шоу-бизнес

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru 05:57
Политика

Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
RT на русском 08:49
Происшествия

Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Газета.Ru вчера в 09:12
Общество

Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

Взгляд.ру 06:07
Здоровье

В Забайкалье отвергли жалобы китайца с коронавирусом на больницу

Пресс-служба правительства Забайкалья сообщила, что гражданин Китая, госпитализированный с коронавирусом, получает всю необходимую помощь.
Московский Комсомолец 06:21
Общество

Возле рухнувшего СКК прошел митинг

Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 11:05
Экономика

Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят

В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Газета.Ru 31 января в 12:38
Здоровье

Первые симптомы рака кишечника названы врачами

При возникновении колоректального рака, злокачественные клетки начинают быстро и неконтролируемо расти, и опухоль со временем мешает работе кишечника.
ToDay News Ufa 01:04
Авто

Названы цены на самый бюджетный Kia Seltos для России

На форуме «Киа Селтос Клуб» появилась неофициальная информация о цене и дате старта продаж самой доступной версии кроссовера KIA Seltos в России.
Автоновости дня 12:37
Экономика

В России хотят начать переводить зарплату по номеру телефона

Центральный Банк России планирует в конце 2020 года запустить сервис перевода зарплаты по номеру телефона.
The Penza Post вчера в 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное