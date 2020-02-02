Финансы
КоммерсантъКрупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
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с чего всё началось
Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.Ведомости00:50
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Политика
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Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
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В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом
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В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
Армия и оружие
Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт
Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Политика
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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Общество
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ЦСКА на официальном сайте объявил, что команда проведёт пять товарищеских матчей вместо четырёх, как было запланировано изначально.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Музыка
Моргенштерн записал рэп с Иваном Ургантом на «Первом канале»
Гаджеты
Инсайдер сообщил о недостатках гибкой Motorola Razr 2019
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Футбол
Роналду вышел на третье место в истории футбола по числу голов
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Неизвестные напали на журналиста в Северной Осетии и обыскали его
Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль в Северной Осетии, обыскали его личные вещи и затем отпустили, сообщает в воскресенье региональное отделение Союза журналистов России.
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Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.