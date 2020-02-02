Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКрупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.
Ведомости00:50

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Крупнейшие банки России снизили ставки по рублевым вкладам

Известия07:20

Крупнейшие банки России в конце января массово снизили ставки по вкладам в рублях

Эхо Москвы01:30

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

Коммерсантъ03:40

Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях

Forbes02:36

Российские банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Взгляд.ру02:16

Крупнейшие банки России массово снизили ставки по вкладам

URA.Ru05:45

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Ведомости00:50
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Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

РБК вчера в 17:20
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Политика

Палестина разрывает связи с Израилем и США из-за «сделки века» Трампа

Махмуд Аббас сказал, что Палестина заявила Израилю и США о том, что "не будет никаких отношений с ними, включая связи в области безопасности" после сделки, которая "очень благоприятна для Израиля".
Южный Федеральный вчера в 09:14
Общество

Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу

Если в 2018 году Польша отказала во въезде 46,7 тысячи украинцев, то в 2019 году уже 58,5 тысячи.
Lenta.ru 03:33
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru 05:57
Армия и оружие

Несколько журналистов получили ранения при обстреле Алеппо в Сирии

Пятый канал 08:32
Общество

Сурок Фил предсказал американцам раннюю весну

Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в воскресенье предсказал жителям США ранее наступление весны.
Интерфакс 08:05
Происшествия

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
Происшествия

В Москве в результате ДТП погибли два человека

Два человека погибли, еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:46
Политика

Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
RT на русском 08:49
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака

Актриса и модель Памела Андерсон рассталась со своим мужем, продюсером Джоном Питерсом после 12 дней брака.
Сусанин 09:12
Политика

Эстония сочла границу с Россией «фальсификацией истории»

В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии.
Lenta.ru 08:34
Культура

Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии

News.ru 07:20
Общество

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Российская газета 07:29
Шоу-бизнес

«Она меня душила»: дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась.
РИА Новости вчера в 17:02
Кино

Опубликовали трейлер фильма «Форсаж 9»

11 ноября 2019 года съёмки официально завершились. Сообщается, что мировая премьера фильма намечена на май 2020 года.
ToDay News Ufa 00:42
Футбол

Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.
Газета.Ru 09:08
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Общество

Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет

В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Вести.Ru 07:23
Футбол

Бронзовая медаль ЦСКА сезона-2007 продаётся за 16 тысяч рублей

Цена медали установлена в размере 1000 злотых, то есть 16 тысяч рублей. Автором объявления стал один из ломбардов Варшавы.
Metaratings 08:08
Политика

Помпео заявил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью

США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах и по конкурентным ценам, заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск (его слова приводит «Белта»).
Ведомости вчера в 06:32
Здоровье

В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом

Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусом гражданина Китая о том, что от пациента скрывали диагноз.
RT на русском 09:50
Здоровье

Главное отличие коронавируса от гриппа назвали медики

Главное отличие коронавируса заключается в том, что он сразу поражает нижние дыхательные пути.
Московский Комсомолец вчера в 06:49
Армия и оружие

Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт

Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Avia.pro 04:22
Общество

В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

РБК 08:25
Общество

В Госдуме предложили привязать размер штрафов к МРОТ

Ярослав Нилов предложил вернуться к привязке максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда.
Российская газета 03:31
Футбол

Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

Российская газета вчера в 17:05
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Общество

NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
Известия вчера в 23:41
Политика

Турция предоставит Украине $50 миллионов для нужд армии

В рамках визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев будет подписано соглашение, согласно которому Анкара предоставит 50 миллионов долларов финансовой помощи для нужд украинской армии, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
РИА Новости 09:17
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