Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКрупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
Читать в источнике
Комментировать91
с чего всё началось

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.
Ведомости00:50

Подробнее о событии

Крупнейшие банки России снизили ставки по рублевым вкладам

Известия07:20

Крупнейшие банки России в конце января массово снизили ставки по вкладам в рублях

Эхо Москвы01:30

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

Коммерсантъ03:40

Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях

Forbes02:36

Российские банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Взгляд.ру02:16

Крупнейшие банки России массово снизили ставки по вкладам

URA.Ru05:45

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Ведомости00:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Политика

Дональд Туск поддержал желание независимой Шотландии войти в Евросоюз

Сочувствие, которое испытывает официальный Брюссель по отношению к независимой Шотландии, которая бы стала членом ЕС, 2 февраля выразил экс-президент Совета Европы Дональд Туск.
Красная весна 03:11
Общество

В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом

Коммерсантъ 04:24
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости 03:39
Теннис

Джокович выиграл Australian Open и стал рекордсменом

Lenta.ru 07:49
Происшествия

Пожар в бизнес-центре «Лениздат» в Петербурге ликвидирован

Пожар площадью 200 кв. м происходил на четвёртом этаже здания. Из бизнес-центра эвакуировали пять человек, они не пострадали.
RT на русском 08:18
Происшествия

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с пятым мужем после 12 дней брака

Американская актриса и модель Памела Андерсон рассталась с голливудским кинопродюсером Джоном Питерсом.
Московский Комсомолец 05:36
Футбол

Бранислав Иванович: «Если получится, привезу Жиркову танк из Сербии»

Петербургский дневник 06:33
Общество

Украинские старики могут остаться без пенсии

На Украине объявлена масштабная проверка пенсионных выплат. Многие могут остаться без пенсий. Об этом сообщили украинские СМИ.
Аргументы недели 30 января в 11:20
Политика

В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов правительства

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что все бывшие члены правительства к настоящему времени трудоустроены.
RT на русском 06:56
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС вчера в 01:47
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств

Газета.Ru 06:34
Происшествия

В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.
ТАСС вчера в 17:02
Экономика

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes вчера в 02:43
Кино

Съемки нового сезона сериала «Сваты» начались в Белоруссии

Съемки нового сезона любимого сериала «Сваты» начались только сейчас, хотя были запланированы еще на 2018-ый год.
Экспресс газета 04:11
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество

Посольство РФ в Китае назвало число готовых покинуть Хубэй россиян

Как ожидается, это произойдет 3-4 февраля. К эвакуации российских граждан из Китая планируется привлечь пять самолетов ВКС России.
Российская газета 06:10
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Политика

Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Газета.Ru 01:50
Армия и оружие

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Здоровье

Первые больные коронавирусом выявлены в России

Сообщается, что оба заболевших – граждане Китая. Один выявлен в Забайкалье, второй – в Тюменской области.
Ветеринария и жизнь 31 января в 08:35
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 08:40
Политика

В Кремле заявили, что визит Нетаньяху был согласован в течение суток

Как заявляет представитель Кремля, визит Нетаньяху был согласован в течение суток за три дня до его приезда.
РЕН ТВ 07:49
Кино

«Холоп» собрал в кинопрокате России и СНГ более 3 миллиардов рублей

За месяц кассовые сборы фильма превысили сумму в 3 млрд рублей. Такой ажиотаж был замечен на территории России и стран СНГ.
Live24 01:34
Здоровье

В Забайкалье рассказали детали госпитализации больного коронавирусом

Гражданина Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, во время прохождения полного курса лечения поместят в изолированный медицинский бокс, сообщили в правительстве региона.
РИА Новости 05:14
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
OAnews вчера в 05:16
Армия и оружие

200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией

Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:20
Гаджеты

На что способен самый мощный мобильный процессор AMD нового поколения. Первые тесты радуют

В начале месяца компания AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000, которые должны появиться в ноутбуках уже в феврале.
iXBT.com 30 января в 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное