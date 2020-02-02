Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.

с чего всё началось

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.

Политика Дональд Туск поддержал желание независимой Шотландии войти в Евросоюз Сочувствие, которое испытывает официальный Брюссель по отношению к независимой Шотландии, которая бы стала членом ЕС, 2 февраля выразил экс-президент Совета Европы Дональд Туск.

Общество Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.

Общество Украинские старики могут остаться без пенсии На Украине объявлена масштабная проверка пенсионных выплат. Многие могут остаться без пенсий. Об этом сообщили украинские СМИ.

Происшествия В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.

Политика Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Политика Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.