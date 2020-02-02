Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКрупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.
Ведомости00:50

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Крупнейшие банки России снизили ставки по рублевым вкладам

Известия07:20

Российские банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Взгляд.ру02:16

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

Коммерсантъ03:40

Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях

Forbes02:36

Крупнейшие банки России массово снизили ставки по вкладам

URA.Ru05:45

Крупнейшие банки России в конце января массово снизили ставки по вкладам в рублях

Эхо Москвы01:30

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Ведомости00:50
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
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Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019-nСоV.
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Во время трансляции одна из камер СМИ была установлена на каске погибшего слесаря - 29-летнего жителя Петрозаводска Матвея Кучерова.
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Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

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В рамках визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев будет подписано соглашение, согласно которому Анкара предоставит 50 миллионов долларов финансовой помощи для нужд украинской армии, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
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Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар

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В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей

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Трое погибли в ДТП в Ульяновской области

Три человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на 172-м км федеральной дороги Саранск–Сурское–Ульяновск в Ульяновской области.
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Главврач краевой инфекционной больницы в Забайкалье рассказал о лечении зараженного коронавирусом гражданина Китая.
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Евгений Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов»

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Спорт-Экспресс 08:16
Экономика

Привяжут к телефону. Зарплаты будут начислять по-новому

Основная суть изменений в том, что новый способ позволит компаниям начислять сотрудникам выплаты не по реквизитам банковского счета, как сейчас, а по номеру телефона – через систему быстрых платежей.
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Сурок Фил предсказал американцам раннюю весну

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Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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В Совфеде попросили Польшу не ждать репарации от России

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от РФ за ущерб, нанесенный страной во время Второй мировой войны.
Газета.Ru 01:10
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