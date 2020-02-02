Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКрупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.
Ведомости00:50

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Российские банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Взгляд.ру02:16

Крупнейшие банки России массово снизили ставки по вкладам

URA.Ru05:45

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

Коммерсантъ03:40

Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях

Forbes02:36

Крупнейшие банки России снизили ставки по рублевым вкладам

Известия07:20

Крупнейшие банки России в конце января массово снизили ставки по вкладам в рублях

Эхо Москвы01:30

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Ведомости00:50
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Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.
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Режиссёр «Сайлент Хилла» снимет новый фильм по игровой франшизе

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Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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Посольство России находится на связи с полицией после ЧП в Лондоне

«В связи с последним происшествием в Лондоне сообщаем, что посольство находится на связи с полицией в связи с данным инцидентом, наличие граждан России среди пострадавших выясняется», — приводит РИА Новости слова представителя дипломатической миссии.
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Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

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Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.
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Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

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Происшествия

Смертельное ДТП в Москве попало на видео

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«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ

Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой

Ведомство рекомендует зимой выбирать частое, дробное питание небольшими порциями, ежедневное употребление нескольких порций фруктов - свежие цитрусовые, яблоки или груши, а также советует разнообразить гарнир свежими замороженными или консервированными овощами.
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«Холоп» собрал более трех миллиардов рублей в прокате России и СНГ

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Авто

Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до России

Китайский автопроизводитель GAC сообщил о выходе на российский рынок двух новинок – минивэна и кроссовера.
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В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви

В Подгорице проходят самое массовое до сих пор шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от закона о религиозных объединениях в Черногории, сообщило сербское духовенство.
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Рассекречен ряд параметров будущего процессора Intel Core i5

Неоднократно сообщалось о планах Intel в скором времени выпустить ряд мощных мобильных чипов Core i5-10300H и Core i7-10750H.
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Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

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Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
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Наука

В человеческой крови обнаружены дышащие митохондрии

В FASEB Journal опубликован материал, в котором французские биологи пишут, что обнаружили в крови человека неповрежденные молекулы митохондрий ДНК в частицах величиной сравнимой с целой митохондрией.
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Опубликовали трейлер фильма «Форсаж 9»

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Армия и оружие

4 сотрудника спецназа ФСБ погибли в Сирии под минометным обстрелом

2 февраля поступили сведения о том, что в ходе боев в районе сирийского города Алеппо, под минометным обстрелом погибли 4 сотрудников спецназа ФСБ.
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В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru 31 января в 22:55
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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

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Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

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США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
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Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт

Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
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Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 30 января в 06:58
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