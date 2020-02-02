Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКрупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.
Ведомости00:50

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Крупнейшие банки России снизили ставки по рублевым вкладам

Известия07:20

Крупнейшие банки России массово снизили ставки по вкладам

URA.Ru05:45

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Ведомости00:50

Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях

Forbes02:36

Российские банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Взгляд.ру02:16

Крупнейшие банки России в конце января массово снизили ставки по вкладам в рублях

Эхо Москвы01:30

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

Коммерсантъ03:40
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Певица МакSим госпитализирована в тяжелом состоянии

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Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
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Врачи диагностировали у гендиректора телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой рак груди. Об этом она рассказала в эфире своей передачи.
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Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
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В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви

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Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
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Блумберг предложил собрать $5 трлн налогов с богатых американцев

Блумберг предлагает обложить миллиардеров и крупные компании дополнительным налогом по 5% с доходов выше $5 млн в год.
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«Зенит» поздравил Жерара Пике с днём рождения смешной фотографией

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Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
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Смертельное ДТП в Москве попало на видео

Камера наблюдения сняла момент ДТП на улице Свободы в Москве, в результате которого погибли два человека.
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