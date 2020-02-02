Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКрупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в пяти из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.
Ведомостивчера в 00:50

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Крупнейшие банки России снизили ставки по рублевым вкладам

Известиявчера в 07:20

Крупнейшие банки России массово снизили ставки по вкладам

URA.Ruвчера в 05:45

Российские банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Взгляд.рувчера в 02:16

Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях

Forbesвчера в 02:36

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

Коммерсантъвчера в 03:40

Крупнейшие банки России в конце января массово снизили ставки по вкладам в рублях

Эхо Москвывчера в 01:30

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Ведомостивчера в 00:50
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Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривает депортацию иностранцев с коронавирусом из РФ.
Газета.Ru 02:35
Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
РИА Новости 02:43
Армия и оружие

ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

Турецкие войска в ночь с 2 на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.
RT на русском 03:30
Футбол

Хавбек «Галатасарая» Бельханда отказался переходить в «Спартак»

Турецкая газета Sabah сообщает, что московский "Спартак" сделал предложение стамбульскому клубу по трансферу 29-летнего полузащитника Юнеса Бельханда, но марокканец отказался перебираться в Россию.
Sport.ru 03:28
Здоровье

Аптеки Читы за неделю распродали трёхгодичный запас медицинских масок

Аптеки Читы за неделю распродали трёхгодичный запас медицинских масок, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Life.ru вчера в 23:05
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Футбол

Тошич назвал три главных качества Путина

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за «Партизан», в интервью Sport24 ответил на вопросы про Россию.
Чемпионат 02:27
Общество

Умер глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев

О смерти Прокопьева сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Губернатор не сообщил о причинах смерти, ограничившись словом "скоропостижно".
Karelia.news вчера в 18:31
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Наука

Риск рака легких снижается после отказа от курения

Что происходит 31 января в 10:11
Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Известия 01:21
Политика

Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Российская газета 01 февраля в 08:39
Армия и оружие

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru 04:15
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Шоу-бизнес

Милла Йовович в третий раз стала мамой

Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
МИР 24 02:16
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
Происшествия

В Казахстане арестовали пятерых подозреваемых в подготовке терактов

Следствие полагает, что группу сформировали с целью терактов на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления граждан.
РБК 03:50
Политика

Зеленский счел недостаточной компенсацию Ирана за крушение Boeing

Известия вчера в 14:26
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Политика

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
РИА Новости 02:48
Игры

The Last of Us 2 – первая игра Naughty Dog с сексуальным контентом

The Last of Us 2 станет первой игрой с «сексуальным контентом» от студии Naughty Dog. Релиз The Last of Us Part 2 состоится 29 мая.
Cyber.sports.ru 03:58
Политика

Патриарх Кирилл предложил молиться за появление Бога в Конституции

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться и трудиться для того, чтобы в Конституции появилось понятие Бога.
Телеканал 360° 01 февраля в 09:16
Политика

И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков

Михаил Ноздряков, занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости 02:07
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Овечкин остался без заброшенной шайбы

Красная весна вчера в 16:45
Здоровье

В России выявили первые случаи коронавируса

Два первых случая коронавируса выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
МИР 24 31 января в 07:42
Общество

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 19:04
Общество

В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая

Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Газета.Ru 03:09
Происшествия

В Петербурге и Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали суды

Районные суды Санкт-Петербурга проводят эвакуацию в связи с поступившей информацией о минировании.
РБК 02:37
Происшествия

Прокуратура проверяет факт избиения школьницы из Данкова

Данковская межрайонная прокуратура выявила в социальных сетях видео, на котором запечатлено унизительное обращение с ученицей младших классов одной из школ Данкова.
ГТРК Липецк 01:45
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
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