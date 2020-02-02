Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.

с чего всё началось

За последнюю неделю в пяти из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.

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