Финансы
КоммерсантъКрупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в пяти из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости». По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
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с чего всё началось
Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.Ведомостивчера в 00:50
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Крупнейшие банки России в конце января массово снизили ставки по вкладам в рублях
Эхо Москвывчера в 01:30
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