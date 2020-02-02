Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.

с чего всё началось

В 5 из 10 крупнейших российских банков снизились ставки вкладов в рублях. Как говорят эксперты, так финансовые учреждения готовятся к очередному снижению ключевой ставки ЦБ. С 31 января Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1 - 0,25 процентного пункта.

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