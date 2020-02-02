Финансы

Накануне.RuНакануне.RuРоссийские банки снизили ставки по вкладам

В 5 из 10 крупнейших российских банков снизились ставки вкладов в рублях. Как говорят эксперты, так финансовые учреждения готовятся к очередному снижению ключевой ставки ЦБ. С 31 января Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1 - 0,25 процентного пункта.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения.
Ведомостивчера в 00:50

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Крупнейшие банки России снизили ставки по рублевым вкладам

Известиявчера в 07:20

Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Ведомостивчера в 00:50

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

Коммерсантъвчера в 03:40

Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях

Forbesвчера в 02:36

Российские банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Взгляд.рувчера в 02:16

Крупнейшие банки России в конце января массово снизили ставки по вкладам в рублях

Эхо Москвывчера в 01:30

Крупнейшие банки России массово снизили ставки по вкладам

URA.Ruвчера в 05:45
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Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Piter.tv 01 февраля в 04:16
Политика

Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Lenta.ru вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка

Милла Йовович родила третьего ребенка.
Super.ru вчера в 17:16
Происшествия

Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили

Военное следственное управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало об аресте боксера Георгия Кушиташвили по уголовному делу о нападении на сотрудника Росгвардии.
Известия 06:41
Армия и оружие

Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных

Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Rambler News Service 06:30
Общество

Мишустин предложил перенести сроки инвестфорума в Сочи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году будут перенесены.
ТАСС 02:41
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Происшествия

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

РИА Новости 06:40
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Известия 06:43
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
РИА Новости 05:35
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Происшествия

Замдиректора школы в Иванове задержали по подозрению в педофилии

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении руководящего сотрудника одной из школ Иванова, подозреваемого в педофилии и вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков.
ТАСС 31 января в 11:06
Армия и оружие

Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Российская газета 01 февраля в 16:14
Авто

Hyundai анонсировала дебют новой Hyundai Creta

Компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской версии Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.
Автоновости дня 01 февраля в 10:00
Финансы

Официальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Газета.Ru 05:08
Политика

Посол РФ в ЦАР рассказал о нарушении законов погибшими журналистами

Погибшие в Центральной Африканской республики (ЦАР) в июле 2018 года российские журналисты нарушили местные законы, а люди, которые их туда направили, не обеспечили безопасность, заявил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
Российская газета 06:17
Общество

Два граничащих с Китаем района Приморья ввели режим ЧС

В двух граничащих с Китаем районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное правительство.
Газета.Ru вчера в 06:51
Футбол

Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»

Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
Чемпионат 01 февраля в 19:40
Авто

Назвали цены на дешевый Kia Seltos для России

Новые автомобили вчера в 07:32
Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Вести.Ru 05:59
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры

В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Bimru.ru 05:32
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru 04:15
Экономика

Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже.
ТАСС 05:52
Политика

Польша рассчитывает занять место Великобритании в ЕС

Польша планирует занять место Великобритании в Евросоюзе, освободившееся после того, как Соединенное Королевство покинуло состав объединения.
Комсомольская правда 06:52
Армия и оружие

Губернатор Ямала встретился с новым военкомом региона

КП - Ямал 06:16
Общество

Помидоры по цене мяса продают во Владивостоке

Огурцы на базе теперь стоят 350 рублей, перец болгарский – 320, морковь стала стоить 50 рублей, киви китайский – 30 рублей.
Владивосток-Новости 03:04
Культура

Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул

В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.
REGNUM 06:46
Общество

МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

Если документ утвердят, то ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7.
ТАСС 01:07
Экономика

СМИ предупредили о глобальном экономическом кризисе в США

Как ожидается, в этом году дефицит бюджета достигнет отметки в $ 1 трлн, и в последний раз такая ситуация была в 2012-м, когда страна выбиралась из кризиса, говорится в материале.
БИЗНЕС Online 03:28
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