Экономика

Вечерний курьерВечерний курьерКрупнейшие российские банки увеличили первый взнос на ипотеку

Четыре из десяти крупнейших российских банков увеличили минимальный первоначальный взнос по ипотечному кредиту, сообщили «Ведомости».
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с чего всё началось

Кому доступна ипотека с низким начальным взносом

С начала пандемии многие крупные ипотечные банки, снижая ставки ипотеки, ужесточили условия выдачи жилищных кредитов. В частности, изменения коснулись размера минимального первоначального взноса.
Ведомостивчера в 18:06

Подробнее о событии

Четыре российских банка увеличили первый взнос на ипотеку

АБН05:40

Крупнейшие банки России увеличивают первый взнос по ипотеке

URA.Ru00:34

Россиянам ограничили ипотеку

Lenta.ru04:27

Крупнейшие банки увеличили размер первого взноса по ипотеке

Deita.ru02:00

Льготная ипотека наследила в жилищном кредитовании. Банки повышают минимальные взносы

Фонтанка.Ру04:30

Четыре из десяти крупнейших банков увеличили первый взнос на ипотеку

Коммерсантъвчера в 21:54

Кому доступна ипотека с низким начальным взносом

Ведомостивчера в 18:06
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru 03:35
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Происшествия

Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
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Общество

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
РИА Новости 06:29
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Игры

TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры

В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
CyberSport.ru вчера в 12:02
Политика

Кремль опроверг организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа

К протестам в Хабаровске присоединились псевдооппозиционеры и специальные дебоширы, которые прилетели туда для раскачивания ситуации, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:19
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Общество

В России назревает потребительский кризис

Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
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Общество

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости 06:07
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Известия 03:18
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Происшествия

Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

RT на русском вчера в 14:04
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Политика

В Кремле заявили, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке

Зеленский ранее потребовал расшифровать каждый пункт минских соглашений.
РИА Новости 05:19
Авто

Почему россияне не хотят покупать электромобили

Эксперты взялись пояснить, почему вопреки мировому тренду россияне не хотят покупать электромобили.
Picsnews.net 02:10
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Происшествия

Пожар на территории ТЭЦ в Оренбурге полностью ликвидирован

Информация о пожаре в кабельном тоннеле Сакмарской ТЭЦ на улице Энергетиков поступила в 11:43 мск.
ТАСС 07:05
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Политика

МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы

Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.
Вестник Кавказа 03:24
Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
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Общество

Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии

Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
РИА Новости 03:21
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Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
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Кино

Фильм «Альфаромео» получил Гран-при фестиваля «Горький fest»

Время Н 04:38
Авто

«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался

Новые автомобили 04:09
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Общество

В соборе Святой Софии начался первый за 86 лет намаз

В соборе Святой Софии, который ранее был превращен властями Турции из музея в мечеть, начался первый за 86 лет намаз.
Lenta.ru 06:46
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Политика

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало с детьми покинул страну

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, которого ЦИК не допустил до выборов, с детьми покинул территорию республики чтобы избежать возможного ареста, сообщила порталу TUT.BY его супруга Вероника.
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Общество

Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице

Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер 22 июля в 08:27
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Армия и оружие

Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ 22 июля в 08:36
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Происшествия

Поезда проезжают без остановки станцию метро «Новокузнецкая»

Поезда проезжают станцию метро "Новокузнецкая" в Москве без остановки. Об этом сообщается на странице московской подземки в Twitter.
Газета.Ru 07:17
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Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com вчера в 03:00
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Происшествия

В волгоградских больницах скончались две пациентки с коронавирусом

Волгоград, 24 июля 2020, 13:34 — REGNUM Две женщины с подтверждённым коронавирусом скончались в Волгоградской области за минувшие сутки.
REGNUM 06:34
Политика

ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября

Как пояснила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе РФ.
Российская газета 06:49
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Здоровье

За сутки в Нижегородской области выявили 194 заболевших коронавирусом

По пресс-службы правительства Нижегородской области, число заболевших коронавирусом за сутки выросло еще на 194 человека.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 04:12
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
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