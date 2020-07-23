С начала пандемии многие крупные ипотечные банки, снижая ставки ипотеки, ужесточили условия выдачи жилищных кредитов. В частности, изменения коснулись размера минимального первоначального взноса.

с чего всё началось

Четыре из десяти крупнейших российских банков увеличили минимальный первоначальный взнос по ипотечному кредиту, сообщили «Ведомости».

Крупнейшие российские банки увеличили первый взнос на ипотеку

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