Экономика

АБНАБНЧетыре российских банка увеличили первый взнос на ипотеку

Четыре из десяти крупнейших российских банков приняли решение о повышении суммы первого взноса на ипотеку. Условия выдачи кредитов на покупку жилья изменили Райффайзенбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк и ФК «Открытие». Минимальный взнос в этих банках увеличили на 5-10 процентных пунктов.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Кому доступна ипотека с низким начальным взносом

С начала пандемии многие крупные ипотечные банки, снижая ставки ипотеки, ужесточили условия выдачи жилищных кредитов. В частности, изменения коснулись размера минимального первоначального взноса.
Ведомости23 июля в 18:06

Подробнее о событии

Крупнейшие банки России увеличивают первый взнос по ипотеке

URA.Ruвчера в 00:34

Льготная ипотека наследила в жилищном кредитовании. Банки повышают минимальные взносы

Фонтанка.Рувчера в 04:30

Россиянам ограничили ипотеку

Lenta.ruвчера в 04:27

Крупнейшие банки увеличили размер первого взноса по ипотеке

Deita.ruвчера в 02:00

Почему банки повышают размер первого взноса по ипотеке?

BFM.ruвчера в 09:52

Четыре из десяти крупнейших банков увеличили первый взнос на ипотеку

Коммерсантъ23 июля в 21:54

Кому доступна ипотека с низким начальным взносом

Ведомости23 июля в 18:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
374
Общество

За сутки в Индии выявили более 48 тысяч случаев коронавируса

В Индии за прошедшие сутки зафиксировали более 48 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:30
Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
7
Наука

В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

Специалисты Орегонского университета зафиксировали первую активную утечку метана с морского дна Антарктики.
Live24 23 июля в 08:50
18
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
3,1K
Общество

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство России одобрило выделение средств Роструду на предоставление регионам и Байконуру субвенций на осуществление соцвыплат безработным гражданам в условиях распространения COVID-19, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 02:34
350
Политика

Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
Интерфакс вчера в 22:54
13
Политика

Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
212
Общество

В Омской области введен режим ЧС из-за засухи и суховеев

Губернатор Омской области Александр Бурков ввел в регионе режим ЧС из-за засухи и суховеев.
Коммерсантъ вчера в 10:31
5
Футбол

Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером по итогам июля в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 03:18
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
1,3K
Армия и оружие

США показали спутниковые снимки с российскими «Тиграми» и Су-24 в Ливии

Африканское командование Вооруженных сил США показало в своем Twitter-аккаунте спутниковые снимки российской военной техники в Ливии.
Lenta.ru вчера в 12:11
4
Происшествия

В Вирджинии жителям прислали по почте неизвестные семена

Власти американского штата Вирджиния рекомендовали местным жителям не сажать полученные по почте семена неизвестного типа, которые, предположительно, пришли из Китая и могут быть семенами инвазивных видов растений.
РИА Новости 03:16
Авто

Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou

Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou. Название автомобиля переводится как «большая собака».
Tvoe-avto.com вчера в 11:51
14
Интернет

Россиянам рассказали, как защитить от вредоносных программ гаджеты

Эксперт рассказал, как лучше всего обезопасить от вредоносных программ свои гаджеты. Защита от хакеров – в руках самих пользователей.
ToDay News Ufa 02:03
4
Общество

На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 1106, до 63 929, умерли еще 19 человек, сообщила в пятницу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
РИА Новости 02:37
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирована актриса Елена Кондулайнен

В Москве с подозрением на инсульт госпитализирована актриса Елена Кондулайнен.
BFM.ru 02:42
16
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной снимает Ренату Литвинову и обнаженных моделей

Выяснилось, что теперь 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков снимает известную актрису Рнату Литвинову и обнаженных моделей.
Территория новостей вчера в 10:59
9
Политика

Кадыров ввёл в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

ToDay News Ufa вчера в 03:22
1,8K
Технологии

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно

Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor 00:59
13
Космос

Китай вывел на орбиту три спутника с помощью ракеты «Чанчжэн-4B»

Китай в субботу при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B" успешно вывел на орбиту три гражданских спутника, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
РИА Новости 03:06
Общество

В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»

В Хабаровске полиция пришла в отель, где остановились координаторы «Открытой России». Об этом 25 июля сообщает «МБХ-медиа».
Телеканал RTVI вчера в 20:56
61
Общество

В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей

РИА Новости вчера в 21:46
343
Здоровье

Вьетнам снова ввел состояние повышенной готовности из-за SARS-CoV-2

Вьетнам вернулся в состояние повышенной готовности после выявления в Дананге возможного местного случая заболевания COVID-19, 25 июля сообщает Reuters.
ИА Красная Весна 01:03
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
1,1K
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Недавно начались продажи на рынке нашей страны внедорожника Niva с логотипом бренда Lada.
32CARS.ru 02:44
274
Общество

Прокла Плакальщика по народному календарю отмечают 25 июля

В народном календаре Прокла называют Плакальщиком - с этого дня начинают выпадать большие росы, поэтому крестьяне спешили убрать урожай и заготовить сено, чтобы уберечь от большой влажности.
Телепорт вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Певица Сиара в третий раз стала мамой, показав новорожденного

Как выяснилось, знаменитость в третий раз стала мамой, подарив своему супругу, футболисту Расселу Уилсону долгожданного наследника.
Bimru.ru 02:06
Политика

В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости вчера в 04:57
1
Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ вчера в 11:03
2,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное