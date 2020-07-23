Экономика
Вечерний курьерКрупнейшие российские банки увеличили первый взнос на ипотеку
Четыре из десяти крупнейших российских банков увеличили минимальный первоначальный взнос по ипотечному кредиту, сообщили «Ведомости».
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с чего всё началось
С начала пандемии многие крупные ипотечные банки, снижая ставки ипотеки, ужесточили условия выдачи жилищных кредитов. В частности, изменения коснулись размера минимального первоначального взноса.Ведомостивчера в 18:06
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Общество
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на премьер-министра Михаила Мишустина.
BFM.ru 06:34
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:47
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
Политика
ЦИК планирует эксперимент по электронному голосованию в двух регионах
В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ, сразу в двух регионах - Москве и Нижнем Новгороде - наравне с обычным было организовано электронное голосование.
РИА Новости 06:05
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Происшествия
13 человек задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы
После драки с участием 20 человек на юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек.
Известия 04:57
Общество
В Соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз
В Соборе Святой Софии в Стамбуле прошел пятничный намаз, сообщает CNN Turk.
РБК 06:54
Происшествия
Поезда проезжают без остановки станцию метро «Новокузнецкая»
Поезда проезжают станцию метро "Новокузнецкая" в Москве без остановки. Об этом сообщается на странице московской подземки в Twitter.
Газета.Ru 07:17
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Политика
Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Известия 06:15
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Многочасовой сбой в работе всех служб сервиса Garmin Connect может быть связан с хакерской атакой, сообщает 24 июля 3DNews.
ИА Красная Весна 01:45
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в повреждении памятника
RT на русском 07:00
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Гаджеты
Huawei, OPPO и Xiaomi первыми выпустят смартфоны с чипом Dimensity 720
MediaTek сообщила, что Huawei, OPPO и Xiaomi первыми выпустят смартфоны с новым чипом.
ITZine.ru 03:09
Происшествия
Сотрудник «сугробовского» главка осужден за фальсификацию преступления
Мосгорсуд вынес приговор бывшему заместителю начальника 27 отдела управления "Б" антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Сергею Урядову за превышение полномочий.
Интерфакс 06:25
Авто
Great Wall представил новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Китайский автоконцерн Great Wall представил первый внедорожник премиум-бренда Wey.
Тарантас Ньюс 03:04
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Общество
Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске
Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты.
РИА Новости 05:05
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Новые автомобили 04:09
Авто
АвтоВАЗ начал продажу внедорожников Niva под брендом Lada
В результате площадка для производства автомобилей, которая позже была переименована в "Лада Запад Тольятти", стала на все сто процентов принадлежать "АвтоВАЗу", а модель автомобиля Niva вернулась в компанию Lada в качестве ее продукта.
ToDay News Ufa 21 июля в 06:42
Общество
В Минздраве назвали срок снятия всех ограничений по коронавирусу
"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости 06:07
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Общество
О покупке ранних арбузов рассказала агроном
Агроном Елизавета Тихонова заявила радио Sputnik, что «обкалывать» плоды нитратами невозможно, так как такое воздействие их убьет.
Live24 02:15
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Политика
В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing
Команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщило канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB).
РИА Новости вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о своем похудении на 10 кг
Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева призналась поклонникам, что смогла избавиться от десяти лишних килограммов.
VSE42.RU 01:43
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Армия и оружие
Лукашенко пообещал применить армию против майдана
Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша
«Краснодар» сообщил об уходе двух игроков.
Vprognoze.ru вчера в 05:08