Экономика
ВедомостиКрупнейшие сети магазинов вернули штрафы для поставщиков
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group предупредил поставщиков, что с 6 апреля перестанет действовать мораторий на штрафы за недопоставку для них. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердил крупный партнер ритейлера.
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Общество
Великобританию на вывозном рейсе «Аэрофлота» покинули 150 россиян
"График последующего вывоза российских граждан будет сформирован рабочей группой правительства РФ с учетом данных МИД России и решений Оперативного штаба правительства РФ о предельной численности прибывающих в Россию пассажиров", - добавил он и заметил, что списки пассажиров вывозных рейсов составляются на основании опросных листов, заполненных на сайте посольства.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Биатлон
Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку с поста главы СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на письмо, в котором его призывают уйти в отставку.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Экономика
Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
Общество
Для передвижения по Москве пропуска не вводятся
Жители Москвы активно обсуждали возможность введения такой меры, возможность которой была озвучена во властных структурах.
Экономика
Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денег
Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом, потерял рекордно много денег на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Здоровье
На Украине ужесточили карантин из-за коронавируса
На Украине ужесточили карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.
Единоборства
Макгрегор поздравил Фергюсона и приложил Хабиба за отказ от боя
Боец MMA Конор Макгрегор высказался об отмене главного события турнира UFC 249 – боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Космос
Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент
Здоровье
Как власти Швеции борются с эпидемией коронавируса без запретов
Единственные ограничения, которые действуют в форме запрета, а не рекомендации — нельзя собираться больше 50 человек, а бары и рестораны должны обслуживать только сидящих клиентов, чтобы избежать излишнего скопления людей.
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Политика
Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом
«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Здоровье
На Украине ужесточили карантин из-за коронавируса
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что власти планируют ужесточить карантин с 6 по 24 апреля, в частности, из-за пасхальных праздников.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Игры
Rogue Legacy II анонсирована с тремя скриншотами
Пока студия не делится какими-либо подробностями новинки, но представила три скриншота, на которых в глаза бросается новый визуальный стиль — команда проекта отказалась от «пиксельности» в пользу куда более мультипликационной картинки.
Экономика
Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест
Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Политика
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Общество
В Италии российские медики выявили странные смерти от коронавируса
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.