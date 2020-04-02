Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group предупредил поставщиков, что с 6 апреля перестанет действовать мораторий на штрафы за недопоставку для них. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердил крупный партнер ритейлера.

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