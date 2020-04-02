Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group предупредил поставщиков, что с 6 апреля перестанет действовать мораторий на штрафы за недопоставку для них. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердил крупный партнер ритейлера.

Здоровье Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.

Здоровье На Украине ужесточили карантин из-за коронавируса Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что власти планируют ужесточить карантин с 6 по 24 апреля, в частности, из-за пасхальных праздников.

Происшествия В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Политика Путин объявил весь апрель нерабочим Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса.

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Общество Мэр Москвы отложил введение пропускного режима Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.

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Политика Трамп применил закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение применить закон о производстве в военное время для ускорения выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает 2 апреля пресс-служба Белого дома.

Общество McDonald’s накормит работников скорой помощи бесплатно Москва, 2 апреля 2020, 20:25 — REGNUM Российское отделение компании McDonald’s присоединилось к акции, в рамках которой рестораны сети накормят работников скорой помощи бесплатно.