Экономика

ВедомостиВедомостиКрупнейшие сети магазинов вернули штрафы для поставщиков

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group предупредил поставщиков, что с 6 апреля перестанет действовать мораторий на штрафы за недопоставку для них. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердил крупный партнер ритейлера.
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Торговые сети начали отменять мораторий на штрафы для поставщиков всех товаров

ТАСС09:44

Крупнейшие сети магазинов снова начнут наказывать за недопоставку

Комсомольская правда09:28

Крупнейшие сети магазинов вернули штрафы для поставщиков

Ведомости06:33

Крупнейший ретейлер отказался от моратория на штрафы для поставщиков

РБК08:16

Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку

Коммерсантъ07:35

«Пятерочка» и «Магнит» вернут штрафы для поставщиков

Компания07:23

Х5 вернет штрафы за недопоставку товаров для части поставщиков

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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:28, Ашберн
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Американский президент Дональд Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ценам на нефть.
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