Московские власти рассматривают возможность переоборудования некоторых коммерческих объектов под госпитали для лечения больных с коронавирусом, рассказали «Ведомостям» несколько источников, близких к мэрии.

с чего всё началось

Арендаторов площадей в автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском шоссе предупредили о необходимости съехать, сообщили РБК сотрудники арендующих площади автосалонов. Это требование им объяснили планами открытия в «Москве» госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

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