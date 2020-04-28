Коронавирус
РБККрупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
Арендаторов площадей в автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском шоссе предупредили о необходимости съехать, сообщили РБК сотрудники арендующих площади автосалонов. Это требование им объяснили планами открытия в «Москве» госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
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с чего всё началось
Московские власти рассматривают возможность переоборудования некоторых коммерческих объектов под госпитали для лечения больных с коронавирусом, рассказали «Ведомостям» несколько источников, близких к мэрии.Ведомости02:55
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Экономика
«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года
Москва, 28 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам первого квартала текущего года упала на 5%, до 5,1 млрд рублей.
REGNUM 07:46
Здоровье
От смертельного симптома коронавируса помогло средство от артрита
Французские врачи обнаружили эффективность лекарства от ревматоидного артрита для борьбы с потенциально смертельным симптомом коронавирусной инфекции.
UfacityNews.ru 05:11
Происшествия
В Москве в апреле в три раза выросло число случаев кибермошенничества
Число случаев кибермошенничества в Москве увеличилось в апреле в три раза, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
RT на русском 06:46
Политика
МИД Украины отказался признавать геноцид армян
МИД Украины отказался признавать геноцид армян. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua".
Piter.tv 03:00
Здоровье
Плюс один: в Севастополе коронавирусом заболела пациентка больницы №9
За минувшие сутки в Севастополе был выявлен один новый случай заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба местного правительства.
Примечания 06:20
Политика
Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры
Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет».
РБК 07:53
Политика
Путин выступит 9 мая с обращением к россиянам
Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.
Экономика сегодня вчера в 14:46
Происшествия
К тушению пожара в Новой Москве привлекли авиацию
МЧС привлекло два вертолёта для тушения крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
RT на русском 08:08
Здоровье
США начали использовать препарат от изжоги при лечении коронавируса
Препарат от изжоги является не единственным средством, которое тестируется для лечения коронавируса.
Политическая Экспертиза вчера в 19:04
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Здоровье
ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19
Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
РИА Новости 07:58
Общество
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru вчера в 09:22
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
Вести.Ru 04:25
Здоровье
Минздрав доработает методические рекомендации по лечению коронавируса
Эксперты Министерства здравоохранения России доработают методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса, рассказали в пресс-службе ведомства.
Вечерняя Москва 06:02
Здоровье
В Липецкой области уволили заместителей главврачей двух больниц
В Липецкой области приняли жесткие решения в отношении трех медиков, которые, как заявляет администрация региона, не соблюдали необходимые правила при работе с больными коронавирусом.
Деловое.ТВ 04:30
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
Автоновости дня вчера в 05:53
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 26 апреля в 07:57
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество
В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2
Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 08:25
Политика
В базе МВД статус просроченных паспортов сменился на действующий
Как передает "Интерфакс", ранее Ассоциация российских банков (АРБ) просила МВД изменить статус просроченных паспортов в своей базе.
Вести.Ru 07:59
Общество
Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений в России
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой до 29 апреля определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введенных из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 04:42
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Здоровье
Минздрав рекомендует больницам снизить потребность в средствах защиты
Медицинским организациям рекомендовано рационально снизить потребность в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы избежать их необоснованного расхода.
ТАСС 08:04