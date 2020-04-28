Московские власти рассматривают возможность переоборудования некоторых коммерческих объектов под госпитали для лечения больных с коронавирусом, рассказали «Ведомостям» несколько источников, близких к мэрии.

с чего всё началось

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости». По данным издания, такие госпитали могут открыть также на территории ВДНХ и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва».

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