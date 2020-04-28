Коронавирус
РБККрупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости». По данным издания, такие госпитали могут открыть также на территории ВДНХ и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва».
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с чего всё началось
Московские власти рассматривают возможность переоборудования некоторых коммерческих объектов под госпитали для лечения больных с коронавирусом, рассказали «Ведомостям» несколько источников, близких к мэрии.Ведомости02:55
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Мужчин предупредили об уязвимости перед коронавирусом
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Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Коммерсантъ 00:40
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Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом
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Политика
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Политика
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РИА Новости 26 апреля в 10:43
Политика
Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Наука
В России вырастили ГМО-табак, светящийся в темноте
Российские ученые вырастили первые растения, которые способны постоянно светиться в темноте.
Труд 08:10
Общество
В Екатеринбурге заговорили о полном прекращении продажи спиртного в майские праздники
В Екатеринбурге в алкогольных сетях продавцы приватно предупреждают знакомых покупателей о возможном прекращении продажи алкоголя в майские праздники.
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Шоу-бизнес
Влад Топалов прокомментировал заявление своей жены Тодоренко
Заявление своей жены Регины Тодоренко о домашнем насилии прокомментировал Влад Топалов 26 апреля, на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 26 апреля в 08:48
Футбол
Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей
В клубе подчеркнули, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая расходится с позицией клуба.
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Здоровье
Минздрав призвал больницы снизить потребность в защитных костюмах
Министерство здравоохранения России в обновленных рекомендациях по пандемии коронавируса, обратилось к медицинским организациям с просьбой рационально минимизировать потребности в средствах индивидуальной защиты с целью ограничения необоснованного расхода.
Московский Комсомолец 07:50
Кино
Deadline составил список самых финансово провальных блокбастеров прошлого года
Игромания.ру 08:52
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Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Происшествия
К тушению пожара в Новой Москве привлекли авиацию
МЧС привлекло два вертолёта к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
RT на русском 08:08
Общество
МВД подготовило кодекс этики для полицейских
Обо всем сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. МВД разработало кодекс поведения для полицейских.
Gazeta.SPb вчера в 15:12
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
Армия и оружие
В России идет разработка «электрической» версии истребителя Су-57
Самолет получит новый двигатель. В России идет разработка "электрической" версии истребителя Су-57.
Piter.tv 01:54
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны завершат досрочно
Минобороны объявило о досрочном завершении учебного года в вузах и довузовских образовательных учреждениях министерства из-за коронавируса.
Дождь вчера в 10:24