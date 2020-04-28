Коронавирус

РБКРБККрупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости». По данным издания, такие госпитали могут открыть также на территории ВДНХ и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва».
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с чего всё началось

На ВДНХ и в торговом комплексе «Москва» могут появиться временные госпитали

Московские власти рассматривают возможность переоборудования некоторых коммерческих объектов под госпитали для лечения больных с коронавирусом, рассказали «Ведомостям» несколько источников, близких к мэрии.
Ведомости02:55

Подробнее о событии

Коммерческие объекты в Москве могут переоборудовать под госпиталь

REGNUM08:26

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

РБК07:12

В Москве Covid-госпитали могут открыть на ВДНХ и в Люблино на ярмарочном комплексе «Москва»

Mockva.ru03:22

На ВДНХ могут появиться временные госпитали для лечения людей с коронавирусом

Газета.Ru04:52

«Ведомости»: на ВДНХ разместят временный госпиталь

Дождь04:43

Власти Москвы рассматривают возможность открыть временные госпитали в торговых и выставочных комплексах

Эхо Москвы08:03

На ВДНХ и в торговом комплексе «Москва» могут появиться временные госпитали

Ведомости02:55
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Здоровье

Мужчин предупредили об уязвимости перед коронавирусом

Мужчины заражаются коронавирусом чаще, чем женщины в соотношении 60% на 40%, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
Взгляд.ру 07:28
2
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
3,2K
Политика

Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
2,8K
Энергетика

В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве

В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 00:40
19
Здоровье

Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом

В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
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Политика

Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 06:55
9
Здоровье

Появилась карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом

В докладе руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто, который был опубликован на официальном сайте администрации Петербурга, представлена карта районов Петербурга с числом заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 05:38
91
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

Бренд Pampers решил прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
73
Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
79
Политика

Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии

Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
170
Общество

Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии

Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии, предположил старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
РИА Новости 26 апреля в 10:43
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Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили Ту-22М3 над Баренцевым и Норвежским морями

Известия 09:18
Политика

Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
680
Наука

В России вырастили ГМО-табак, светящийся в темноте

Российские ученые вырастили первые растения, которые способны постоянно светиться в темноте.
Труд 08:10
81
Общество

В Екатеринбурге заговорили о полном прекращении продажи спиртного в майские праздники

В Екатеринбурге в алкогольных сетях продавцы приватно предупреждают знакомых покупателей о возможном прекращении продажи алкоголя в майские праздники.
Европейско-Азиатские новости 09:18
1
Шоу-бизнес

Влад Топалов прокомментировал заявление своей жены Тодоренко

Заявление своей жены Регины Тодоренко о домашнем насилии прокомментировал Влад Топалов 26 апреля, на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 26 апреля в 08:48
11
Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

В клубе подчеркнули, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая расходится с позицией клуба.
Волга Ньюс 01:39
33
Здоровье

Минздрав призвал больницы снизить потребность в защитных костюмах

Министерство здравоохранения России в обновленных рекомендациях по пандемии коронавируса, обратилось к медицинским организациям с просьбой рационально минимизировать потребности в средствах индивидуальной защиты с целью ограничения необоснованного расхода.
Московский Комсомолец 07:50
20
Кино

Deadline составил список самых финансово провальных блокбастеров прошлого года

Игромания.ру 08:52
Космос

Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида

РИА Новости 07:38
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Происшествия

К тушению пожара в Новой Москве привлекли авиацию

МЧС привлекло два вертолёта к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
RT на русском 08:08
4
Общество

МВД подготовило кодекс этики для полицейских

Обо всем сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. МВД разработало кодекс поведения для полицейских.
Gazeta.SPb вчера в 15:12
457
Общество

«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
104
Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Армия и оружие

В России идет разработка «электрической» версии истребителя Су-57

Самолет получит новый двигатель. В России идет разработка "электрической" версии истребителя Су-57.
Piter.tv 01:54
17
Политика

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
246
Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
821
Общество

Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны завершат досрочно

Минобороны объявило о досрочном завершении учебного года в вузах и довузовских образовательных учреждениях министерства из-за коронавируса.
Дождь вчера в 10:24
33
Армия и оружие

Над Белгородом в День Победы пролетит военная авиация

REGNUM 08:24
35
Происшествия

Опасавшийся покушения полковник МВД случайно подорвал себя гранатой

Lenta.ru 08:33
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