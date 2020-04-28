Коронавирус

РБКРБККрупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости». По данным издания, такие госпитали могут открыть также на территории ВДНХ и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва».
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с чего всё началось

На ВДНХ и в торговом комплексе «Москва» могут появиться временные госпитали

Московские власти рассматривают возможность переоборудования некоторых коммерческих объектов под госпитали для лечения больных с коронавирусом, рассказали «Ведомостям» несколько источников, близких к мэрии.
Ведомости02:55

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На ВДНХ могут появиться временные госпитали для лечения людей с коронавирусом

Газета.Ru04:52

Временные госпитали для лечения зараженных коронавирусом могут появиться в автоцентре «Москва» и на ВДНХ

Эхо Москвы09:59

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

РБК07:12

В Москве задумали переоборудовать выставки и торговые центры в больницы

Lenta.ru10:02

«Ведомости»: на ВДНХ разместят временный госпиталь

Дождь04:43

В Москве Covid-госпитали могут открыть на ВДНХ и в Люблино на ярмарочном комплексе «Москва»

Mockva.ru03:22

На ВДНХ и в торговом комплексе «Москва» могут появиться временные госпитали

Ведомости02:55
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Политика

Путин поручил до 5 мая выработать параметры выхода из режима карантина

Глава государства подчеркнул, что одномоментной отмены карантина по всей стране быть не должно.
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Путин поручил подготовить масштабный план по восстановлению экономики

Ранее FlashNord сообщал, что Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно.
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Общество

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Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
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Политика

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РБК 10:57
Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
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Наука

Предложена новая гипотеза о Тунгусском метеорите

Полит.ру 03:40
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Армия и оружие

«Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72

Одной из главных особенностей танка Т-72 является возможность применения высокоточных управляемых ракет «Комбат», выпускаемых Государственным Киевским концерном «Луч».
Военное обозрение 09:40
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Политика

Путин поручил разобраться с дефицитом защитных средств для врачей

Президент Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами и членами правительства заявил, что в России сохраняется дефицит защитных средств для врачей и поручил повысить их производство.
ЗакC.Ру 10:43
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Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска с 30 апреля

Особый пропускной порядок вводится в Тульской области с 9 утра 30 апреля 2020 года.
Тульская пресса 10:32
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Владимир Путин высказался о продлении режима нерабочих дней.
Новости Брянска 10:30
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Энергетика

В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве

В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 00:40
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Общество

Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Общество

СМИ: в Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая

В Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:34
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Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

Мероприятие прошло из-за пандемии в режиме видеоконференции.
ТАСС 10:20
Политика

Путин заявил о росте количества исследований на коронавирус

Количество исследований на коронавирус в России выросло за последнее время в 60 раз.
News.ru 10:46
Здоровье

Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
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Здоровье

В «Крокус Экспо» развернут госпиталь для больных с коронавирусом

Российская газета вчера в 13:56
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Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
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Политика

Путин предложил установить День работников скорой помощи 28 апреля

Президент России Владимир Путин предложил официально установить День работников скорой помощи 28 апреля.
Газета.Ru 11:06
2
Политика

Путин рассказал об увеличении количества аппаратов ИВЛ в России

Глава России Владимир Путин во время совещания с руководителями российских регионов по ситуации с новой коронавирусной инфекции обратил внимание на то, что в начале 2020 года в РФ выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, а в апреле – свыше 800, в мае будет 2,5 тыс. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.26b — ослабили ВСЕ таланты героев

Компания Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2. В нем разработчики ослабили все таланты «примерно на 20%» и увеличили получение опыта для соперников при добивании союзного крипа.
CyberSport.ru 10:44
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Наука

Учёный из Китая спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса

Цзинь Ци спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса, подобно ситуации в настоящий момент с гриппом.
OAnews 06:20
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Политика

США планируют выставить Китаю счёт за вспышку коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности выдвижения Вашингтоном финансовых претензий Пекину из-за распространения коронавируса.
Псковское агентство информации 04:49
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Общество

ООН призвала Белоруссию незамедлительно ввести карантин

Эксперты призвали белорусские власти принять ограничительные меры на фоне новой динамики роста инфицирования: отложить все массовые мероприятия, перевести школы и университеты на дистанционное обучение.
Lenta.ru 07:56
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