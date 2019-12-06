По словам Абдуллаева, компания полностью уходит из дальних регионов, где слишком высоки логистические затраты (из Карелии, Мурманска, Архангельска), и закроет все нерентабельные магазины в Петербурге. Сокращение пока коснется только сети «Народная 7Я семьЯ».

с чего всё началось

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