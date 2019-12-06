Общество

ВедомостиВедомостиSPAR закроет часть магазинов в России

В SPAR Russia, российском подразделении компании, ситуацию с задолженностью франчайзи комментировать РБК не стали. «ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
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с чего всё началось

Петербургский ретейлер резко сокращает число магазинов

По словам Абдуллаева, компания полностью уходит из дальних регионов, где слишком высоки логистические затраты (из Карелии, Мурманска, Архангельска), и закроет все нерентабельные магазины в Петербурге. Сокращение пока коснется только сети «Народная 7Я семьЯ».
РБК Санкт-Петербург03:03

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«Интерторг» сократит число магазинов в Петербурге до конца года

Петербургский дневник06:18

Петербургский ретейлер до конца года закроет 37 магазинов

АБН03:57

Крупный петербургский ретейлер сокращает число магазинов

Телеканал Санкт-Петербург05:08

В Мурманской области закроется шесть петербургских супермаркетов

Невские Новости07:53

Крупный ретейлер закроет в Петербурге до конца года двадцать сетевых магазинов

78.ru04:37

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

РБК05:30

Петербургский ретейлер резко сокращает число магазинов

РБК Санкт-Петербург03:03
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Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
РБК 03:03
Шоу-бизнес

Бородина объяснила, почему блогера выгнали из ее салона красоты в Москве

Телеведущая и владелица сети салонов красоты в Москве Ксения Бородина прокомментировала скандал после видеообращения одной из недовольных клиенток.
Вечерняя Москва вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk вчера в 13:05
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Экономика

Госдума с 1 января увеличивает МРОТ на 850 рублей

Размер минимальной зарплаты вырастет с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.Закон об увеличении МРОТ до 12 130 рублей парламентарии приняли на пленарном заседании во втором чтении в четверг, 5 декабря.
Клопс 03:05
Политика

Турция рассказала о вынужденной покупке российских С-400

Lenta.ru 06:52
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания вчера в 11:19
Политика

Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об «умных счетчиках»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что министр энергетики РФ Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.
ТАСС 07:43
Политика

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
РБК 08:06
Здоровье

Следком присоединился к проверке сахалинской областной больницы

Следственный отдел Южно-Сахалинска присоединился к проверке областной больницы.
АСТВ вчера в 17:46
Наука

После 14 месяцев в Антарктиде у полярников уменьшился мозг

Pravda.Ru вчера в 08:52
Политика

Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.
RT на русском 07:07
Кино

IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года

Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
Культуромания 04:40
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Известия вчера в 18:23
Происшествия

СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
ТАСС 06:58
Политика

Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Известия 08:13
Спорт

Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Газета.Ru вчера в 11:49
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Автоновости дня вчера в 22:02
Политика

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
РИА Новости вчера в 21:35
Футбол

В Кремле отреагировали на массовые задержания футбольных фанатов

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал массовые задержания футбольных болельщиков, сообщает «РБК-Спорт».
МР7.ру 08:10
Происшествия

Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
РБК вчера в 15:06
Происшествия

SSJ-100 вернулся во «Внуково» из-за неполадок

Командир лайнера после взлета обнаружил при наборе высоты неполадки в гидросистеме и запросил диспетчеров возвращения в аэропорт вылета.
Московский Комсомолец 08:15
Общество

Кинологи назвали самые популярные в России породы собак

Самой популярной породой собак в России в уходящем году оказался немецкий шпиц.
РИА Новости 00:45
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Шоу-бизнес

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Экспресс газета 05:31
Наука

Сухожилия и клапаны сердца оказались пьезоэлектриками

Успешная регистрация наблюдалась для сухожилий, стенок аорты и клапанов сердца.
N+1 вчера в 05:33
Общество

Повысит зарплату в регионах: общая система оплаты учителей

Как сообщало ИА REGNUM, в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре считают, что в России надо создать общую систему оплаты труда учителей.
REGNUM 03:16
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 04 декабря в 08:57
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