Общество
ВедомостиSPAR закроет часть магазинов в России
В SPAR Russia, российском подразделении компании, ситуацию с задолженностью франчайзи комментировать РБК не стали. «ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
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с чего всё началось
По словам Абдуллаева, компания полностью уходит из дальних регионов, где слишком высоки логистические затраты (из Карелии, Мурманска, Архангельска), и закроет все нерентабельные магазины в Петербурге. Сокращение пока коснется только сети «Народная 7Я семьЯ».РБК Санкт-Петербург03:03
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Происшествия
Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке
Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
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Бородина объяснила, почему блогера выгнали из ее салона красоты в Москве
Телеведущая и владелица сети салонов красоты в Москве Ксения Бородина прокомментировала скандал после видеообращения одной из недовольных клиенток.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Экономика
Госдума с 1 января увеличивает МРОТ на 850 рублей
Размер минимальной зарплаты вырастет с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.Закон об увеличении МРОТ до 12 130 рублей парламентарии приняли на пленарном заседании во втором чтении в четверг, 5 декабря.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Политика
Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об «умных счетчиках»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что министр энергетики РФ Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Здоровье
Следком присоединился к проверке сахалинской областной больницы
Следственный отдел Южно-Сахалинска присоединился к проверке областной больницы.
Наука
После 14 месяцев в Антарктиде у полярников уменьшился мозг
Политика
Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.
Кино
IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года
Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Политика
Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского
Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Спорт
Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Футбол
В Кремле отреагировали на массовые задержания футбольных фанатов
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал массовые задержания футбольных болельщиков, сообщает «РБК-Спорт».
Происшествия
Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде
В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
Происшествия
SSJ-100 вернулся во «Внуково» из-за неполадок
Командир лайнера после взлета обнаружил при наборе высоты неполадки в гидросистеме и запросил диспетчеров возвращения в аэропорт вылета.
Общество
Кинологи назвали самые популярные в России породы собак
Самой популярной породой собак в России в уходящем году оказался немецкий шпиц.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Наука
Сухожилия и клапаны сердца оказались пьезоэлектриками
Успешная регистрация наблюдалась для сухожилий, стенок аорты и клапанов сердца.
Общество
Повысит зарплату в регионах: общая система оплаты учителей
Как сообщало ИА REGNUM, в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре считают, что в России надо создать общую систему оплаты труда учителей.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».