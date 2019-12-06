Общество
РБККрупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR. Часть поданных заявлений признана несостоятельными, так как компании еще не обращались в арбитраж с требованием возмещения задолженности.
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с чего всё началось
По словам Абдуллаева, компания полностью уходит из дальних регионов, где слишком высоки логистические затраты (из Карелии, Мурманска, Архангельска), и закроет все нерентабельные магазины в Петербурге. Сокращение пока коснется только сети «Народная 7Я семьЯ».РБК Санкт-Петербург03:03
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