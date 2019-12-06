Стремительное сжатие Информацию о сокращении сети РБК Петербург подтвердил генеральный директор ТД «Интерторг» Михаил Абдуллаев. Ретейлер закроет 20 объектов в Петербурге, три в Мурманске и области, три в Петрозаводске, остальные в Ленинградской области.

с чего всё началось

«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR. Часть поданных заявлений признана несостоятельными, так как компании еще не обращались в арбитраж с требованием возмещения задолженности.

Политика Украинцы сочли ополченцев Донбасса воюющими за российские деньги Почти 29 процентов украинцев полагают, что «сепаратисты» получают деньги из России, которая якобы платит участникам боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса.

Политика Меркель встретится с Путиным в Париже Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Политика На Украине объяснили желание отгородиться стеной от Донбасса Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что слова о возможности отгородиться стеной от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются метафорой.

Наука Выявлены ранее неизвестные последствия сотрясения мозга В эксперименте приняли участие 36 пациентов, недавно перенесших сотрясение мозга, и 27 никогда с ним не сталкивавшихся.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Происшествия Фигурант «московского дела» Емельянов получил два года условно Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова к двум годам условно по обвинению в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Политика В Кремле оценили идею выравнивания зарплат учителей Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков отметил, что в Администрации президента России не обсуждался вопрос о приведении зарплат учителей в стране к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения.