Общество
РБККрупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR. Часть поданных заявлений признана несостоятельными, так как компании еще не обращались в арбитраж с требованием возмещения задолженности.
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с чего всё началось
Стремительное сжатие Информацию о сокращении сети РБК Петербург подтвердил генеральный директор ТД «Интерторг» Михаил Абдуллаев. Ретейлер закроет 20 объектов в Петербурге, три в Мурманске и области, три в Петрозаводске, остальные в Ленинградской области.РБК Санкт-Петербург03:03
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На Украине объяснили желание отгородиться стеной от Донбасса
Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что слова о возможности отгородиться стеной от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются метафорой.
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Про первую попытку Ельцина развалить СССР рассказали в деталях
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По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
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Выявлены ранее неизвестные последствия сотрясения мозга
В эксперименте приняли участие 36 пациентов, недавно перенесших сотрясение мозга, и 27 никогда с ним не сталкивавшихся.
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Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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ВШЭ сожалеет об обвинительном приговоре Егору Жукову
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (ВШЭ) сожалеет об обвинительном приговоре студенту Егору Жукову.
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«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
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Стадион «Мордовия Арена» передан в собственность региона
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Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова к двум годам условно по обвинению в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
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Политика
Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
В Кремле оценили идею выравнивания зарплат учителей
Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков отметил, что в Администрации президента России не обсуждался вопрос о приведении зарплат учителей в стране к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения.
Общество
Сбербанк сообщил о росте числа телефонных мошенников
Сбербанк сообщил, что за последнее время число жалоб клиентов на звонки мошенников выросли в 15 раз.
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Общество
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Известный дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал свой призыв "крошить" футбольных болельщиков за мат на стадионе, передает "Спорт-Экспресс".