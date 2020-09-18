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ТАСС
ТАСС

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Ayacucho построен в 2013 году и ходил под флагом Сингапура, говорится в базе Equasis. Затем с апреля 2020 года судно перешло под флаг Венесуэлы, а в июне получило флаг России. По данным РБК, "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.В источнике
С чего всё началось
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

В 2013 году государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) торжественно принимала новый супертанкер Ayacucho от китайской судоверфи Bohai Shipbuilding (она также строила танкеры для «Совкомфлота», ходящие под иностранными флагами).
РБКвчера в 00:00
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РБК

Танкер из Венесуэлы стал Горьким, Пашаев не адвокат. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:20
Эхо Москвы

Самый большой нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Эхо Москвывчера в 06:33
Московский Комсомолец

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Московский Комсомолецвчера в 00:56
ТАСС

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

ТАССвчера в 03:15
Lenta.ru

Россия забрала у Венесуэлы бесполезный супертанкер

Lenta.ruвчера в 02:21
Коммерсантъ

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Коммерсантъвчера в 01:40
РИА Новости

Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг

РИА Новостивчера в 03:50

Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон

Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза.
Российская газетавчера в 03:45
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
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ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБКвчера в 11:34
32

Вымысел или реальность: ведущий «Кода доступа» оценил идею Илона Маска о колонизации Марса

Ведущий программы «Код доступа» на телеканале «Звезда» Павел Веденяпин оценил возможность воплощения в жизнь идеи о колонизации Марса, о которой ранее говорил американский предприниматель и основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск.
ТК Звезда17 сентября в 08:49

Суд ЕС поставил точку в споре вокруг спортивного бренда Лионеля Месси

Cуд Европейского Союза оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Ведомства по правам интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и подтвердил в полном объеме выводы из постановления (T-554/14), на основании которого футболисту Леонелю Месси предоставлено право на регистрацию торговой марки MESSI для спортивного инвентаря и одежды.
РАПСИ17 сентября в 04:18

СКР и МВД пресекли работу крупной сети перекупщиков билетов

Следственный комитет и МВД России при содействии Росфинмониторинга пресекли деятельность крупной сети подпольной перепродажи билетов в ведущие театры и на футбольные матчи по завышенным ценам.
Коммерсантъвчера в 04:31
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Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30

В Свердловской области контрактник случайно застрелил сослуживца

Военнослужащий по контракту случайно выстрелил в сослуживца из штатного оружия в воинской части Еланского гарнизона Свердловской области, пострадавший скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
РИА Новостивчера в 12:25
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Определен главный способ распространения коронавируса

Ученые Медицинского центра Монтефиоре, больницы Пенсильванского университета и других центров здравоохранения США определили, что коронавирус распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, а не через поверхности.
Lenta.ruвчера в 12:50
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUMвчера в 13:04
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Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъвчера в 14:46
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Корректировка НДД принесет бюджету около 100 млрд рублей в год

"Реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет около 100 млрд рублей и порядка 90 млрд рублей в год по НДПИ", - сказано в финансово-экономическом обосновании к проекту.
ТАССвчера в 09:46