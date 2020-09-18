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Ayacucho построен в 2013 году и ходил под флагом Сингапура, говорится в базе Equasis. Затем с апреля 2020 года судно перешло под флаг Венесуэлы, а в июне получило флаг России. По данным РБК, "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.