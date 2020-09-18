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ТАСС
ТАСС

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Ayacucho построен в 2013 году и ходил под флагом Сингапура, говорится в базе Equasis. Затем с апреля 2020 года судно перешло под флаг Венесуэлы, а в июне получило флаг России. По данным РБК, "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.В источнике
С чего всё началось
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

В 2013 году государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) торжественно принимала новый супертанкер Ayacucho от китайской судоверфи Bohai Shipbuilding (она также строила танкеры для «Совкомфлота», ходящие под иностранными флагами).
РБК00:00
Подробнее о событии
РБК

Танкер из Венесуэлы стал Горьким, Пашаев не адвокат. Главные новости РБК

РБК12:20
Эхо Москвы

Самый большой нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Эхо Москвы06:33
Московский Комсомолец

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Московский Комсомолец00:56
ТАСС

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

ТАСС03:15
Lenta.ru

Россия забрала у Венесуэлы бесполезный супертанкер

Lenta.ru02:21
Коммерсантъ

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Коммерсантъ01:40
РИА Новости

Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг

РИА Новости03:50

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
18

Экс-глава СБР Кравцов арестован по делу о растрате 14 млн рублей

"Может скрыться и угрожать свидетелям" 17 сентября в отечественном спорте громыхнула очередная неприятная новость: бывший глава Союза биатлонистов России, ныне директор Центра спортивной подготовки России (ФГБУ "ЦСП") Александр Кравцов задержан правоохранительными органами по обвинению в растрате средств в особо крупном размере и отправлен в изолятор временного содержания на Петровке.
Газета.Ru11:48
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Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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