Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Экономика сегодняЭкономика сегодня

Крупнейший оператор наружной рекламы продал активы в России

Мировой лидер рынка наружной рекламы JCDecaux покинул российский рынок. Французская компания вышла из состава акционеров Russ Outdoor. Долю JCDecaux (25%) выкупило ООО "Стинн", которое в октябре 2019 года уже приобрело 48,57% Russ Outdoor.В источнике
С чего всё началось

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии

Французский рекламный оператор ушел из России

Коммерсантъвчера в 08:24

Мировой лидер наружной рекламы вышел из российского бизнеса

RT на русскомвчера в 04:06

Из капитала Russ Outdoor вышел последний иностранный акционер

Интерфаксвчера в 03:17

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

Известиявчера в 03:18

РБК: мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка

РИА Новостивчера в 03:00

РБК: лидер в наружной рекламе JCDecaux вышел из состава акционеров Russ Outdoor

ТАССвчера в 00:53

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:00
Реклама

«МегаФон» предложил абонентам Кубани и Адыгеи новое качество звонков

14 июля «МегаФон» запустил голосовую связь в сетях LTE — теперь абоненты смогут говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии Голосовые вызовы по технологии VoLTE (Voice over LTE) с высоким качеством передачи звука уже доступны в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
«МегаФон» предложил абонентам Кубани и Адыгеи новое качество звонков
Юга.рувчера в 06:15
1
Реклама

В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии.
РИА Новостивчера в 21:12
1K
Реклама

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новостивчера в 17:34
984
Реклама

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — говорится в пояснительной записке.
RT на русскомвчера в 11:34
2,1K

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБКвчера в 15:37
32
Реклама
Реклама

Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака

Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным.
Газета.Ruвчера в 07:07
675
Реклама
Реклама

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости13 июля в 11:59
8,5K
Реклама
Реклама