Крупнейший оператор наружной рекламы продал активы в России
Смотрите также
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Действующий лидер Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок
Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах
Ford официально представил внедорожник Bronco Sport
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном
Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака
Мэр Хабаровска раскритиковал митинги в поддержку Фургала
Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной
Фонд памяти группы Дятлова отверг выводы прокуратуры о гибели туристов
Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США
Два поезда столкнулись в Чехии, есть пострадавшие
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Мировой лидер рынка наружной рекламы JCDecaux покинул российский рынок. Французская компания вышла из состава акционеров Russ Outdoor. Долю JCDecaux (25%) выкупило ООО "Стинн", которое в октябре 2019 года уже приобрело 48,57% Russ Outdoor.В источнике
С чего всё началось
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии