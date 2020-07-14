Экономика
ИзвестияМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.РБКвчера в 17:00
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Лезги газет 11:14
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В застое вместе с Путиным Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился медицинским фактом – российская экономика при Путине погрузилась в застой.
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Происшествия
В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе
Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
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Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
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Российская газета 07:28
Здоровье
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В Минздраве РФ газете сказали, что сейчас решения комиссии ждут около 170 деклараций на лекарства без маркировки.
URA.Ru 17:59
Армия и оружие
Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых
Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
Московский Комсомолец 08:58
Армия и оружие
СРОЧНО: Стало известно, кто атаковал колонну армий России и Турции — кадры нападения
Как ранее сообщала «Русская Весна» со ссылкой на военный источник, утром в понедельник, 14 июля, террористы подорвали фугасом совместную военную колонну армий России и Турции.
Rusvesna.su 10:59
Экономика
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК 12:08
Армия и оружие
Кедми назвал новейшую российскую ракету «Буревестник» ужасом для США
Противоракетной обороне США нечего противопоставить новейшей российской ракете «Буревестник», заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.
ФАН 16:44
Политика
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Армия и оружие
На Крымский мост обрушиваются волны? Спутники зафиксировали мощную вспышку с Украины - СМИ
Царьград 16:32
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news 10:33
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США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов
Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс 16:39
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
Футбол
«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу
Во вторник, 14-го июля, стало известно, что переговоры между аргентинским "Сан-Лоренсо" и московским ЦСКА о трансфере форварда Адольфо Гайча продолжаются.
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В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
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Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
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Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Фигурное катание
Косторная заявила о намерении завершить карьеру через два сезона
Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась планами на будущее, заявив о намерении завершить карьеру после Олимпийских игр — 2022.
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