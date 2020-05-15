Экономика
КоммерсантъBarrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса. Это последний актив компании в России.
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Канадская Barrick Gold, второй по величине производитель золота в мире, продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра. Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис на госкомиссии по Арктике, которая прошла в среду, 13 мая.РБК01:00
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Новый инвестор готов вложить 60 млрд руб. в добычу платиноидов Федоровой тундры - власти Мурманской области
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