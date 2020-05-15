Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBarrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса. Это последний актив компании в России.
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Один из крупнейших производителей золота продал последний актив в России

Канадская Barrick Gold, второй по величине производитель золота в мире, продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра. Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис на госкомиссии по Арктике, которая прошла в среду, 13 мая.
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Ростех купил последний российский актив второго по величине производителя золота в мире

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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
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Российский государственный и политический деятель. Губернатор Мурманской области с 27 сентября 2019. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации.
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