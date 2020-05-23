с чего всё началось

Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN. Из-за пандемии коронавируса американская компания столкнулась с резким снижением выручки.

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет. 281

Происшествия В Киеве задержаны 19 человек после беспорядков у офиса Медведчука Киев, 23 мая 2020, 18:00 — REGNUM 19 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе беспорядков возле офиса главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в столице Украины городе Киеве. 76

Общество В Ростовской области не разрешили открыть автосалоны с 25 мая В пятницу, 22 мая губернатора Ростовской области Василий Голубев внес в постановление №272 изменения, согласно которым с 25 мая смогут открыться магазины, реализующие непродовольственные товары, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости. 147

Общество Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 177

Общество В Московской области перестал действовать пропускной режим Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву. 2,1K

Общество «Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года. 96

Общество Испания с июля начнет принимать иностранных туристов Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес. 9

Политика В России назвали дату снятия ограничений в регионах По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения. 53

Общество В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца. 1

Общество В Петербурге упростили выплаты пенсионерам за самоизоляцию В Петербурге изменен порядок выплат пенсионерам, которые соблюдали режим самоизоляции, деньги они получат автоматически вместе с пенсией, сообщает администрация Северной столицы. 201

Политика Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией. 468