с чего всё началось

Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN. Из-за пандемии коронавируса американская компания столкнулась с резким снижением выручки.

Происшествия Установлена личность захватчика банка в Москве Установлена личность задержанного захватчика банка в Москве.

Общество Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. 455

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 455

Политика Рябков считает бесперспективным новый договор по открытому небу Новый документ на замену Договора по открытому небу не нужен и не имеет перспектив, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев. 152

Армия и оружие Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2 Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники. 625

Футбол У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус У игрока ФК «Спартак» Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, он лечится дома.

Армия и оружие Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей. 32

Фигурное катание Загитова начнет тренировки в Новогорске позднее других фигуристок Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России позднее других фигуристок.

Происшествия В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке. 9

Происшествия Воронцов стал фигурантом еще одного дела Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, поводом стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности людей, распространивших в социальных сетях ее интимные фото. 18