Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг
Смотрите также
Волка в перезапуске «Ну, погоди» озвучит Гарик Харламов
Киркоров, Басков и другие артисты записали песню на цитату Лукашенко
Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремову
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Из-за штормового ветра в Петербурге закрыли скверы и парки
Задержан бывший министр лесного хозяйства Красноярского края
Стоимость PlayStation 5 взлетела до $2000 в США
Отопление в Москве планируется включить раньше срока
СКР и МВД пресекли работу крупной сети перекупщиков билетов
Сын Никаса Сафронова сломал детский бассейн в турецком отеле
В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал
В Шри-Ланке на горе нашли петроглифы эпохи Неолита
Белоруссия получит кредит от России на $1,5 млрд в два этапа
Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального
Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию
Угроза коронавируса: в Абхазии с 5 октября введут ограничительные меры
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию
Лавров заявил об отказе ФРГ и ОЗХО отвечать на запросы по Навальному
Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал
Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей
Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных по морским судам Equasis. Речь идет о танкере дедвейтом 320,8 тыс. т "Максим Горький", который ранее назывался Ayacucho.В источнике
С чего всё началось
Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
Свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр, следует из выписки. Крупнейший танкер под российским флагом "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.
РБК00:00
Подробнее о событии