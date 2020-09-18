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Ведомости
Ведомости

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

«Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг», – говорится в сообщении. Танкер дедвейтом 320 800 т класса Very Large Crude Carrier, ранее называвшийся Ayacucho, в мае 2020 г. сменил имя на «Максим Горький», а с июня числится в российском реестре.В источнике
С чего всё началось
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр, следует из выписки. Крупнейший танкер под российским флагом "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.
РБК00:00
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Коммерсантъ

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Коммерсантъ01:40
Газета.Ru

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Газета.Ru03:08
Lenta.ru

Россия забрала у Венесуэлы бесполезный супертанкер

Lenta.ru02:21
ТАСС

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

ТАСС03:15
Московский Комсомолец

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Московский Комсомолец00:56
Эхо Москвы

Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы сменил название на «Максим Горький» и зарегистрировался в росреестре

Эхо Москвы00:31
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

РБК00:00

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Первопричиной ситуации с Алексеем Навальным является стремление вытеснить Россию с рынка газа Евросоюза, считает член-корреспондент РАН, врио директора Института научной информации по общественным наукам Алексей Кузнецов.
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РИА Новостивчера в 10:45
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