Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
«Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг», – говорится в сообщении. Танкер дедвейтом 320 800 т класса Very Large Crude Carrier, ранее называвшийся Ayacucho, в мае 2020 г. сменил имя на «Максим Горький», а с июня числится в российском реестре.В источнике
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Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
Свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр, следует из выписки. Крупнейший танкер под российским флагом "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.
РБКвчера в 00:00
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