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Ведомости

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

«Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг», – говорится в сообщении. Танкер дедвейтом 320 800 т класса Very Large Crude Carrier, ранее называвшийся Ayacucho, в мае 2020 г. сменил имя на «Максим Горький», а с июня числится в российском реестре.В источнике
С чего всё началось
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр, следует из выписки. Крупнейший танкер под российским флагом "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.
РБКвчера в 00:00
Подробнее о событии
РБК

Танкер из Венесуэлы стал Горьким, Пашаев не адвокат. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:20
Московский Комсомолец

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Московский Комсомолецвчера в 00:56
РИА Новости

Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг

РИА Новостивчера в 03:50
ТАСС

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

ТАССвчера в 03:15
Lenta.ru

Россия забрала у Венесуэлы бесполезный супертанкер

Lenta.ruвчера в 02:21
Коммерсантъ

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Коммерсантъвчера в 01:40
Эхо Москвы

Самый большой нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Эхо Москвывчера в 06:33

Литва пообещала адекватный ответ Белоруссии на закрытие границ

Литовский президент Гитанас Науседа считает провокацией решение белорусского президента Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и пригрозил принять такие же меры в отношении Белоруссии.
Литва пообещала адекватный ответ Белоруссии на закрытие границ
CT newsвчера в 10:47
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Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС17 сентября в 11:10
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБКвчера в 11:34
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Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30

Парламент ФРГ отказался голосовать по остановке «Северного потока-2»

Бундестаг ФРГ большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта "Северный поток 2". Предложение парламентской фракции "Зеленые" по блокировке проекта передано в профильный комитет парламента – по экономике и энергетике.
Вести.Ruвчера в 09:51
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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