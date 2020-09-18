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Ведомости
Ведомости

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

«Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг», – говорится в сообщении. Танкер дедвейтом 320 800 т класса Very Large Crude Carrier, ранее называвшийся Ayacucho, в мае 2020 г. сменил имя на «Максим Горький», а с июня числится в российском реестре.В источнике
С чего всё началось
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр, следует из выписки. Крупнейший танкер под российским флагом "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.
РБК00:00
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Эхо Москвы

Самый большой нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Эхо Москвы06:33
Московский Комсомолец

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Московский Комсомолец00:56
ТАСС

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

ТАСС03:15
Lenta.ru

Россия забрала у Венесуэлы бесполезный супертанкер

Lenta.ru02:21
Коммерсантъ

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Коммерсантъ01:40
РИА Новости

Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг

РИА Новости03:50
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

РБК00:00

В США собрали более 50 миллионов долларов на покупку тела Ленина

Ранее Датуна выступил с инициативой о постройке копии Мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств.
В США собрали более 50 миллионов долларов на покупку тела Ленина
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