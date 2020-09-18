Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
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«Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг», – говорится в сообщении. Танкер дедвейтом 320 800 т класса Very Large Crude Carrier, ранее называвшийся Ayacucho, в мае 2020 г. сменил имя на «Максим Горький», а с июня числится в российском реестре.В источнике
С чего всё началось
Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
В 2013 году государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) торжественно принимала новый супертанкер Ayacucho от китайской судоверфи Bohai Shipbuilding (она также строила танкеры для «Совкомфлота», ходящие под иностранными флагами).
РБК00:00
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