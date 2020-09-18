Лучшие пасхалки в «Ведьмак 3», которые отсылают к известным фильмам и сериалам

«Ведьмак 3: Дикая Охота» вышел пять лет назад, но в нем до сих пор находят квесты, пасхалки и варианты прохождения, до которых раньше никто не додумывался.