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Ведомости

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

«Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг», – говорится в сообщении. Танкер дедвейтом 320 800 т класса Very Large Crude Carrier, ранее называвшийся Ayacucho, в мае 2020 г. сменил имя на «Максим Горький», а с июня числится в российском реестре.В источнике
С чего всё началось
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

В 2013 году государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) торжественно принимала новый супертанкер Ayacucho от китайской судоверфи Bohai Shipbuilding (она также строила танкеры для «Совкомфлота», ходящие под иностранными флагами).
РБК00:00
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Эхо Москвы

Самый большой нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Эхо Москвы06:33
Коммерсантъ

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Коммерсантъ01:40
ТАСС

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

ТАСС03:15
Lenta.ru

Россия забрала у Венесуэлы бесполезный супертанкер

Lenta.ru02:21
РИА Новости

Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг

РИА Новости03:50
Московский Комсомолец

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Московский Комсомолец00:56
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

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